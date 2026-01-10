Polak stanął do walki o pas WBC. W trzeciej rundzie było po wszystkim

Damian Knyba (17-0, 11 KO) nie wykorzystał życiowej szansy. Agit Kabayel (26-0, 18 KO), przy ogłuszającym dopingu niemieckiej publiczności w Rudolf Weber Arena w Oberhausen, wygrał przez techniczny nokaut z reprezentantem naszego kraju. Stało się więc to, co przepowiadano przed walką. Kabayel jest bowiem czołowym pięściarzem królewskiej dywizji wagowej, co potwierdził w ubiegłym roku podczas gali w Rijadzie, nokautując w 6. rundzie Zhileia Zhanga.

Trzy rundy i koniec marzeń

Knyba całkiem dobrze rozpoczął sobotnią walkę, choć obaj pięściarze często dążyli do klinczu. 29-latek kilka razy poważnie zranił rywala. Pod koniec rundy Kabayel przyspieszył, ale ostatecznie nie zagroził naszemu reprezentantowi.

W drugiej części przewaga Niemca coraz bardziej się zarysowywała. Z każdą kolejną sekundą ulubieniec publiczności rozkręcał się, a Polak kilka razy przyjął mocniejsze ciosy. Na szczęście uniknął nokautu.

To, czego nie udało się Kabayelowi w drugiej rundzie, udało się chwilę później. Niemiec od początku tej części ruszył w stronę Polaka, choć ten starał się trzymać dystans lewymi prostymi. Po kilku ciosach Kabayela na twarzy Knyby pojawiło się rozcięcie. Kolejne precyzyjne, a zarazem huraganowe ataki Niemca spowodowały, że sędzia był zmuszony do zakończenia pojedynku.

Według "Super Expressu" Knyba za walkę w Oberhausen zainkasował 300 tysięcy dolarów, a więc ponad milion złotych. Przegrywając z Kabayelem musi jednak pożegnać się z marzeniami o stoczeniu walki z Ołeksandrem Usykiem.