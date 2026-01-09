Tych słów nikt się nie spodziewał. Legenda boksu atakuje Usyka

Deontay Wilder sięgnął po tytuł mistrza świata wagi ciężkiej organizacji WBC 17 stycznia 2015 roku. Podczas gali zorganizowanej w Las Vegas pokonał po jednogłośnej decyzji sędziów (118:109, 119:108 i 120:107) Bermane'a Stiverne'a, Haitańczyka z kanadyjskim paszportem. 40-latek, który podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku zdobył brązowy medal w boksie w wadze ciężkiej, dziewięciokrotnie bronił pasa zdobytego w 2015 roku. Pogromcą "The Bronze Bombera" został Tyson Fury. Noszący przydomek "Króla Cyganów" pięściarz zdetronizował Amerykanina w drugim podejściu 22 lutego 2020 roku. Dwa lata wcześniej, 1 grudnia 2018 w Staples Centre w Los Angeles sędziowie orzekli remis (115:111 Wilder, 114:112 Fury i 113:113), dzięki czemu pas pozostał we władaniu Wildera.

Wilder atakuje Usyka. To nie spodoba się jego fanom na Ukrainie

40-latek w 2025 roku przerwał złą passę dwóch porażek ringowych z rzędu, wygrywając przez TKO z Tyrellem Herndonem. Były posiadacz pasa WBC w wypowiedzi udzielonej portalowi "RTFight.com" zdecydował się zakwestionować umiejętności Ołeksandra Usyka. Ukrainiec posiada obecnie pasy mistrzowskie w wadze ciężkiej organizacji WBC, WBA oraz IBF, które zunifikował w 2024 roku pokonując Tysona Furego. 38-latek zwakował w listopadzie pas WBO, dając szansę na jego zdobycie młodszym bokserom. W swojej ojczyźnie Usyk uważany jest wręcz za bohatera narodowego, a także za najlepszego pięściarza w historii. Z tą opinią nie zgadza się Wilder. - Usyk nie jest najlepszym bokserem w historii. Mówią tak prawdopodobnie tylko jego kibice, bo mają taki obowiązek. Tak myślą ludzie na Ukrainie, ale to nieprawda. Wielu Ukraińców uważa Ołeksandra za najlepszego boksera, choć większość z nich nie ma zielonego pojęcia o boksie - przyznał były mistrz świata.

Usyk - Wilder w 2026? Jest "zielone światło"

Wszystko wskazuje na to, iż obydwaj zawodnicy będą mogli wyjaśnić sobie wszystkie niesnaski jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku. Początkiem grudnia Usyk poinformował, iż chciałby w następnej walce zmierzyć się właśnie z Wilderem. Szerzej na ten temat informował Szymon Szczepanik ze "Sport.pl", informując jednocześnie, że władze federacji WBC wydały "zielone światło" na dobrowolną obronę pasa przez Ukraińca. Więcej możecie przeczytać w artykule: Oficjalnie! Jest decyzja ws. walki Usyka. To będzie hit nad hity.

Ołeksandr Usyk po raz ostatni w ringu zameldował się na gali zorganizowanej na legendarnym stadionie Wembley w Londynie. Tam po raz drugi w karierze znokautował Daniela Duboisa, tym razem w piątej rundzie, ponownie zostając niekwestionowanym mistrzem świata (WBC, WBO, WBA, IBF). Dwa lata wcześniej we Wrocławiu dokonał tej samej rzeczy, z tym że w dziewiątej rundzie.