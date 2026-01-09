Powrót na stronę główną

Tych słów nikt się nie spodziewał. Legenda boksu atakuje Usyka

Deontay Wilder to postać doskonale znana wszystkim kibicom boksu. Amerykanin, który przez pięć lat był posiadaczem pasa WBC w kategorii ciężkiej wypowiedział się kontrowersyjnie na temat ukraińskiego mistrza, Ołeksandra Usyka. Zdaniem 40-latka urodzony w Symferopolu pięściarz nie jest najlepszym zawodnikiem na świecie, tak jak to uważają jego rodacy.
Deontay Wilder/Ołeksandr Usyk
Deontay Wilder sięgnął po tytuł mistrza świata wagi ciężkiej organizacji WBC 17 stycznia 2015 roku. Podczas gali zorganizowanej w Las Vegas pokonał po jednogłośnej decyzji sędziów (118:109, 119:108 i 120:107) Bermane'a Stiverne'a, Haitańczyka z kanadyjskim paszportem. 40-latek, który podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku zdobył brązowy medal w boksie w wadze ciężkiej, dziewięciokrotnie bronił pasa zdobytego w 2015 roku. Pogromcą "The Bronze Bombera" został Tyson Fury. Noszący przydomek "Króla Cyganów" pięściarz zdetronizował Amerykanina w drugim podejściu 22 lutego 2020 roku. Dwa lata wcześniej, 1 grudnia 2018 w Staples Centre w Los Angeles sędziowie orzekli remis (115:111 Wilder, 114:112 Fury i 113:113), dzięki czemu pas pozostał we władaniu Wildera.

Wilder atakuje Usyka. To nie spodoba się jego fanom na Ukrainie

40-latek w 2025 roku przerwał złą passę dwóch porażek ringowych z rzędu, wygrywając przez TKO z Tyrellem Herndonem. Były posiadacz pasa WBC w wypowiedzi udzielonej portalowi "RTFight.com" zdecydował się zakwestionować umiejętności Ołeksandra Usyka. Ukrainiec posiada obecnie pasy mistrzowskie w wadze ciężkiej organizacji WBC, WBA oraz IBF, które zunifikował w 2024 roku pokonując Tysona Furego. 38-latek zwakował w listopadzie pas WBO, dając szansę na jego zdobycie młodszym bokserom. W swojej ojczyźnie Usyk uważany jest wręcz za bohatera narodowego, a także za najlepszego pięściarza w historii. Z tą opinią nie zgadza się Wilder. - Usyk nie jest najlepszym bokserem w historii. Mówią tak prawdopodobnie tylko jego kibice, bo mają taki obowiązek. Tak myślą ludzie na Ukrainie, ale to nieprawda. Wielu Ukraińców uważa Ołeksandra za najlepszego boksera, choć większość z nich nie ma zielonego pojęcia o boksie - przyznał były mistrz świata.

Usyk - Wilder w 2026? Jest "zielone światło"

Wszystko wskazuje na to, iż obydwaj zawodnicy będą mogli wyjaśnić sobie wszystkie niesnaski jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku. Początkiem grudnia Usyk poinformował, iż chciałby w następnej walce zmierzyć się właśnie z Wilderem. Szerzej na ten temat informował Szymon Szczepanik ze "Sport.pl", informując jednocześnie, że władze federacji WBC wydały "zielone światło" na dobrowolną obronę pasa przez Ukraińca. Więcej możecie przeczytać w artykule: Oficjalnie! Jest decyzja ws. walki Usyka. To będzie hit nad hity.

Ołeksandr Usyk po raz ostatni w ringu zameldował się na gali zorganizowanej na legendarnym stadionie Wembley w Londynie. Tam po raz drugi w karierze znokautował Daniela Duboisa, tym razem w piątej rundzie, ponownie zostając niekwestionowanym mistrzem świata (WBC, WBO, WBA, IBF). Dwa lata wcześniej we Wrocławiu dokonał tej samej rzeczy, z tym że w dziewiątej rundzie.

