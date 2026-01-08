Porzucił Ukrainę dla Polski. Oto powód. Wielu może się zdziwić

Fedir (ukraiński wariant imienia Fiodor - red.) Czerkaszyn to bokser z Ukrainy, w najbliższą niedzielę skończy 30 lat. Jest aktualnym mistrzem federacji WBC International w wadze średniej. Pas mistrzowski zdobył w październiku 2024 r. na gali w Zakopanem. Pokonał wtedy Argentyńczyka Sebastiana Horacio Papaeschiego po jednogłośnej decyzji sędziów. Jego bilans walk to 27 zwycięstw i jedna porażka. 17 zwycięskich pojedynków zakończył przez nokaut.

Ukrainiec będzie reprezentował Polskę

Czerkaszyn ma obywatelstwo polskie od prawie sześciu lat. Wskazuje dwa powody - jeden mniej związany z karierą bokserską, a drugi bardziej. W Polsce mieszka od 2017 r., więc to była dla niego naturalna kolej rzeczy. Ale musiał mieć też na względzie rozwój kariery. Jeśli chciał dostać mocniejszych rywali i mieć możliwość brania udziału w walkach wieczoru, to musiał uzyskać polski paszport.

"Czerkaszyn zauważył, że brał udział w walkach już od dłuższego czasu przed główną walką wieczoru i zdawał sobie sprawę, że nie będzie w stanie awansować, pomimo stabilnych wyników i rosnącego zainteresowania jego występami" - czytamy na stronie obozrevatel.com.

Bokser wyznał, że zalecenia odnośnie zmiany obywatelstwa miał już nieco wcześniej. Przekonywano go, że polskie telewizje dają walki wieczoru tylko polskim bokserom. Wtedy też zyskałby kolejnych sponsorów i inwestorów.

Jednocześnie zapewnił, że nie zrezygnował z ukraińskiego paszportu. Ale na arenie międzynarodowej widnieje przy jego nazwisku polska flaga.

- Wymieniłem Kartę Polaka na obywatelstwo polskie. Nie zrzekłem się obywatelstwa ukraińskiego, tylko złożyłem wniosek o obywatelstwo polskie - wyjaśnił.

Ostatnią walkę Czerkaszyn stoczył w listopadzie minionego roku w Meksyku, gdzie już w pierwszej rundzie znokautował zawodnika gospodarzy, Jhony'ego Navarrete.