Rok 2026 może być kolejnym naprawdę ważnym dla polskiego pięściarstwa. Zacznie się bardzo mocno, bo już 10 stycznia Damian Knyba zmierzy się z Niemcem Agitem Kabayelem w walce, która w przypadku zwycięstwa da Polakowi bilet do największych walk w wadze ciężkiej. Jednak równie wiele dziać się będzie w boksie amatorskim. Ponownie będziemy się przyglądać rozwojowi naszych najmocniejszych pięściarzy. Nie tylko wicemistrzyni świata Julii Szeremecie czy mistrzyni świata Agacie Kaczmarskiej, ale także m.in. znacznie młodszemu od nich Fabianowi Urbańskiemu.

Polski diament robi furorę

Urodzony w 2007 roku zawodnik trenujący w klubie PGE BKS Skorpion Szczecin poczynił w ostatnich latach ogromny progres. Już w 2023 roku został mistrzem świata do lat 16, co wcześniej nie udało się żadnemu Polakowi, a w październiku minionego roku w wielkim stylu zdobył mistrzostwo Europy u19. Praktycznie rozjechał kategorię półciężką (81 kg), a w finale trzykrotnie zapoznał z deskami swojego gruzińskiego rywala Davita Mkhetsadze. Jak się okazuje, karierę 18-latka uważnie śledzi Andrzej Gołota. Najlepszy pięściarz wagi ciężkiej w historii Polski sam miał niemałe sukcesy amatorskie, zanim przeszedł na zawodowstwo (m.in. brąz igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 roku). Był m.in. właśnie mistrzem Europy do lat 19. W rozmowie z portalem Interia Gołota mocno chwalił styl Urbańskiego.

Gołota zachwycony Urbańskim! 18-latek pójdzie w jego ślady?

- To jest chłopak "awantura"! Popatrz, jak on fajnie boksuje. To był finał? Doprowadził do trzech liczeń tego Gruzina, a sędzia spokojnie mógł tę walkę nawet przerwać. Do tego mańkut. Dobrze to wygląda, "awantura" - powiedział Gołota. - Niech nigdy się nie poddaje, trzeba walczyć i iść do przodu. Boks jest dla wytrwałych - radził Urbańskiemu.

Legendarny pięściarz wyraził wiarę, że gdy Urbański przejdzie za kilka lat do seniorów, to nie zginie. Niemniej ubolewa, iż nie istnieje już kategoria wiekowa "junior starszy". - Była ona takim naturalnym pomostem, żeby przeskok z juniorów do seniorów nie był za duży. Najgorsze, gdy utalentowany chłopak nagle gdzieś ginie i jego boks się kończy - stwierdził były pretendent do mistrzostwa świata wagi ciężkiej. Na razie dla Urbańskiego celem są igrzyska w Los Angeles w 2028 roku.