Polski boks w żałobie. Nie żyje 38-letni Remigiusz Wóz

Remigiusz Wóz przyszedł na świat w 1987 roku w Rudzie Śląskiej. Jego bokserska kariera rozpoczęła się w 2006 roku. Debiutował w walce z Driesem Kumpenem. Łącznie stoczył 19 walk zawodowych, wygrał 12 z nich, 7 przez nokaut. Należał do czołówki swojej kategorii wagowej.

Żałoba w świecie boksu. Odszedł Remigiusz Wóz

Według doniesień części mediów Remigiusz Wóz zmarł nagle, 26 grudnia 2025 roku. Przyczyna jego śmierci nie została podana. Pogrzeb odbył się 31 grudnia, w Rudzie Śląskiej, ale informacje o jego śmierci podano dopiero teraz. Pięściarz miał 38 lat.

Remigiusz Wóz był czołowym polskim zawodnikiem w swojej kategorii wagowej

Remigiusz Wóz zaliczał się do polskiej czołówki w wadze junior ciężkiej. Do jego największych osiągnięć należy walka o tytuł mistrza Polski. Doszło do niej w 2020 roku, jednak pięściarz został pokonany przez Tomasza Gromadzkiego, przegrywając niejednogłośną decyzją sędziów.

- 26 grudnia 2025 roku w wieku 38 lat zmarł Remigiusz Wóz - polski pięściarz z Rudy Śląskiej, boksujący w kategoriach półciężkiej i junior ciężkiej. W swojej przedostatniej walce, w roku 2020, bił się o tytuł mistrza Polski - napisał na portalu X dziennikarz portalu "ringpolska.pl", Michał Koper.

Remigiusz Wóz zakończył sportową karierę w 2022 roku. Eksperci podkreślali świetną technikę pięściarza, która rozwijała się w trakcie jego kariery. Należał do charakternych zawodników, cechujących się agresywnym stylem walki.