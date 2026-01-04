Polski boks w żałobie. Nie żyje 38-letni Remigiusz Wóz

Remigiusz Wóz przyszedł na świat w 1987 roku w Rudzie Śląskiej. Jego bokserska kariera rozpoczęła się w 2006 roku. Debiutował w walce z Driesem Kumpenem. Łącznie stoczył 19 walk zawodowych, wygrał 12 z nich, 7 przez nokaut. Należał do czołówki swojej kategorii wagowej.
Według doniesień części mediów Remigiusz Wóz zmarł nagle, 26 grudnia 2025 roku. Przyczyna jego śmierci nie została podana. Pogrzeb odbył się 31 grudnia, w Rudzie Śląskiej, ale informacje o jego śmierci podano dopiero teraz. Pięściarz miał 38 lat.
Remigiusz Wóz zaliczał się do polskiej czołówki w wadze junior ciężkiej. Do jego największych osiągnięć należy walka o tytuł mistrza Polski. Doszło do niej w 2020 roku, jednak pięściarz został pokonany przez Tomasza Gromadzkiego, przegrywając niejednogłośną decyzją sędziów.
- 26 grudnia 2025 roku w wieku 38 lat zmarł Remigiusz Wóz - polski pięściarz z Rudy Śląskiej, boksujący w kategoriach półciężkiej i junior ciężkiej. W swojej przedostatniej walce, w roku 2020, bił się o tytuł mistrza Polski - napisał na portalu X dziennikarz portalu "ringpolska.pl", Michał Koper.
Remigiusz Wóz zakończył sportową karierę w 2022 roku. Eksperci podkreślali świetną technikę pięściarza, która rozwijała się w trakcie jego kariery. Należał do charakternych zawodników, cechujących się agresywnym stylem walki.