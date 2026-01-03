Usyk czekał na tę walkę sześć lat! To będzie prawdziwe show

Deontay Wilder (44-4-1, 43 KO) najlepszy okres w karierze zdecydowanie ma już za sobą. Od stycznia 2015 do lutego 2020 roku dzierżył pas mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC. Prymat w tej organizacji stracił na rzecz Tysona Fury'ego. I to od dwóch porażek z Brytyjczykiem rozpoczął się słabszy czas dla "The Bronze Bombera". Później bowiem byli go z nim w stanie jeszcze wygrać Joseph Parker i Zhang Zhilei. Ostatni pojedynek Wilder stoczył w czerwcu ubiegłego roku. Pokonał wówczas Tyrrella Herndona przez techniczny nokaut w siódmej rundzie, lecz - delikatnie mówiąc - nie zachwycił.

Usyk wreszcie może zawalczyć z Wilderem. "Sytuacja jest inna"

Nie zmienia to faktu, że wielką ochotę na walkę z Amerykaninem ma Ołeksandr Usyk (24-0, 15 KO). Ukraiński mistrz zdaje sobie sprawę z faktu, że Wilder to dla wielu kibiców wciąż gorące nazwisko, a kilka lat temu był wymieniany w gronie najlepszych zawodników królewskiej dywizji wagowej. Stąd też Usyk chce dopisać sobie do rekordu zwycięstwo z tymże bokserem.

Siergiej Łapin, szef sztabu Usyka, oznajmił, że 38-latek od dawna marzył o tym, by zmierzyć się z amerykańskim bombardierem. Ukrainiec wymyślił sobie ten pojedynek niedługo po... debiucie w wadze ciężkiej na zawodowych ringach.

- Ołeksandr wpadł na pomysł walki z Wilderem w Stanach Zjednoczonych już w 2020 roku. Niestety, wtedy nie wyszło - coś nie do końca zależało od nas, a poziom gotowości organizacyjnej po prostu nie był wystarczający, aby zorganizować walkę tak, jak na to zasługiwała. Teraz sytuacja jest inna - zarówno pod względem skali, jak i możliwości - powiedział Łapin, cytowany przez serwis sport.ua.

Walka Wilder - Usyk w USA. Ważna informacja od WBC

Usyk wcześniej zwrócił się do WBC z prośbą o dobrowolną obronę tytułu wagi ciężkiej w walce z Wilderem. Organizacja przyznała Ukraińcowi takie prawo.

Do pojedynku ma dojść pod koniec kwietnia lub na początku maja bieżącego roku. Na razie nie jest jeszcze znana lokalizacja, ale najpewniej będzie to Las Vegas lub Los Angeles.