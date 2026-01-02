Gdy Julia Szeremeta w wieku 12 lat zaczynała przygodę z boksem, nie mogła przypuszczać, że dekadę później będzie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportsmenek. Jej kariera rozwijała się harmonijnie, co zaprocentowało srebrnym medalem igrzysk olimpijskich w Paryżu zdobytym w 2024 roku.

Majątek Szeremety wzbudza podziw

Rosnąca popularność i pozycja w boksie pozwoliły 22-latce na coraz większe bogacenie się. Szeremeta przebiera w ofertach sponsorskich, a na jej konto po fenomenalnym starcie olimpijskim wpłynęły spore premie. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" ujawniła, że teraz ma swoje pięć minut.

- Wiem, że teraz jest czas, w którym mogę zapracować sobie na fajne życie. Ciągle coś się dzieje, chwila przerwy i znowu. Ale to wszystko po to, żebym później żyła sobie spokojnie i nie przejmowała się niczym - stwierdziła.

Dziennikarz "Przeglądu Sportowego", Hubert Kęska, wyliczył, że Szeremeta po powrocie z igrzysk otrzymała 25 tysięcy złotych z urzędu miasta, 75 tysięcy premii od ministerstwa, samochód i 100 tysięcy od Polskiego Związku Bokserskiego, a także obraz, voucher na wakacje, 200 tysięcy oraz diament od PKOl.

- Kupiłam też mieszkanie, ale ono będzie raczej pod wynajem. Nie opłaca mi się tam mieszkać, skoro tylko przez 4-5 dni w miesiącu jestem w domu. Mam prywatny samochód i S-Crossa od Suzuki oklejonego po bokach moimi zdjęciami - dorzuciła bokserka.

22-latka przyznała, że chce zabezpieczyć sobie przyszłość. Na to pozwolić mogą jej pieniądze, które zarobiła jako medalistka olimpijska, ale również kolejne umowy sponsorskie. - Może w przyszłości otworzę swój klub bokserski? Mogłabym też coś działać przy koniach. Otworzyć pensjonat, szkółkę jazdy - dywagowała na łamach "Przeglądu Sportowego".

Julia Szeremeta to także srebrna medalistka mistrzostw świata 2025 czy złota medalistka młodzieżowych mistrzostw Europy 2023 w kategorii do 57 kilogramów. W 2025 roku wywalczyła również srebrny medal Pucharu Świata w Brazylii.

