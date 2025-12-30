Ujawniają stan zdrowia Joshuy po wypadku. Oto kto jest przy nim w szpitalu

Anthony Joshua w poniedziałek 29 grudnia brał udział w wypadku samochodowym w Nigerii, gdzie mieszka część jego rodziny. Dwie osoby z otoczenia pięściarza zginęły na miejscu, a on sam z obrażeniami trafił do szpitala. O jego stanie zdrowia wiadomo trochę więcej.

Anthony Joshua miał wypadek i trafił do szpitala. Oto co się z nim dzieje

Jak przekazał brytyjski dziennik "The Sun", obrażenia 36-latka "nie są tak poważne, jak początkowo się obawiano". Mimo to według informatora gazety, będącego blisko zawodnika, zawodnik jeszcze przez kilka dni pozostanie pod opieką medyczną. Przy tym "dokładny zakres obrażeń, jakie wypadek mógł wyrządzić byłemu mistrzowi wagi ciężkiej, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, pozostaje nieznany".

Joshua trafił do Międzynarodowego Szpitala Księżnej, prywatnej placówki medycznej w Lagos, która "od dwóch lat jest uznawana za najlepszą w Nigerii i oferuje całodobową opiekę indywidualną". Patrząc na zdjęcia i filmy z tego miejsca, zdecydowanie należy uznać je za ekskluzywne.

Brytyjski dziennik, powołując się na doniesienia nigeryjskich mediów, przekazał, że całą sytuację bardzo przeżyła matka pięściarza Yeta Odusanya. "Pospieszyła mu na pomoc po koszmarnym wypadku [...] i pozostaje (w szpitalu - red.) ze swoim synem" - czytamy.

Świat boksu reaguje na wypadek Anthony'ego Joshuy

Na wieść o tragicznym wypadku Joshuy zareagował jego ostatni rywal Jake Paul (wygrana Brytyjczyka w szóstej rundzie przez KO) oraz pięściarze, którzy zdobywali mistrzostwo świata w wadze ciężkiej - Ołeksandr Usyk, Władimir Kliczko czy Tyson Fury.

Anthony Joshua stoczył 33 pojedynki w zawodowym ringu, z których 29 wygrał i cztery przegrał. Zdobywał mistrzostwo świata wagi ciężkiej (IBF, IBO, WBO, superczempion WBA), a także olimpijskie złoto w Londynie w wadze superciężkiej.