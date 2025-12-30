Tak ustawił się Adamek. Dostaje "dwanaście kopert" co miesiąc

Zasłużony polski pięściarz kilka lat temu zaangażował się w środowisko freakfightowe. W oktagonie mierzył się z Mamedem Chalidowem, Patrykiem Bandurskim oraz Kasjuszem Życińskim, a w tym roku już w formule bokserskiej starł się z Roberto Soldiciem. Jeszcze kilkanaście lat temu Adamek był jednak czołowym pięściarzem globu - najpierw w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej, a następnie ciężkiej. Jego wielka kariera niejako dobiegła końca w 2018 roku, kiedy przegrał z Jarrellem Millerem.

Tak zarabia Adamek. Zdradził "sekret"

Adamek zarobił oczywiście krocie za występy w ringu oraz w ramach umów sponsorskich. W pewnym momencie kariery postanowił zainwestować zarobione pieniądze. Kupił tym samym w Stanach Zjednoczonych, gdzie na co dzień mieszka, kilkanaście mieszkań. A następnie je wynajął. Tym biznesowym planem 47-latek chwalił się w rozmowie z WP SportoweFakty:

- W jednym domu przykładowo "rentuje" pierwszy "floor" na 2300 dolarów, następny na 2000, a za piwnicę wezmę 1400. I tak miesięcznie listonosz wrzuca mi do skrzynki dwanaście kopert z czekami za wynajem - opowiadał Tomasz Adamek.

Okazuje się, że pięściarz chce, aby jego śladami poszła córka. Uznał, że też może "żyć za darmo".

- To samo powtarzam córce, mówię: Roksanko, kup jak tata - mieszkanie z czterema piętrami. Na jednym mieszkasz, trzema spłacasz pożyczkę, podatek i żyjesz za darmo. A później kupujesz następne - podsumował były mistrz świata w wadze junior ciężkiej.