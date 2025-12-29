Wilder wskazał najbliższego rywala. Zaskoczenie

Ołeksandr Usyk wciąż jest niepokonany na zawodowych ringach. Ukrainiec dwukrotnie pokonał Anthony'ego Joshuę, Tysona Fury'ego i Daniela Dubois. Jeśli chodzi o "gorące" nazwiska wagi ciężkiej, to nie walczył jeszcze z człowiekiem, który w przeszłości pokonał aż ośmiu bokserów w pojedynkach o mistrzostwo świata. To rzecz jasna Deontay Wilder. Amerykanin co prawda najlepszy okres w karierze ma dawno za sobą, ale najwyraźniej Usyk chce mieć w dorobku zwycięstwo z kolejną ważną postacią królewskiej dywizji.

Wilder opowiedział o swoich planach. Chciałby walczyć z Chisorą

Od pewnego czasu poszczególni dziennikarze coraz częściej piszą o pojedynku Usyk - Wilder. Mogłoby do niego dojść nawet w maju lub czerwcu 2026 roku. Jak się okazuje, jeszcze wcześniej Wilder chciałby skrzyżować rękawice z kimś innym. Mowa o Derecku Chisorze.

Brytyjczyk cały czas szuka przeciwnika do 50. i zarazem ostatniej walki w karierze. Potencjalne starcie z byłym mistrzem świata mogłoby wywołać ogromne zainteresowanie, a sam Wilder już zdążył się wypowiedzieć o tym pomyśle.

- Z tego może wywiązać się prawdziwa walka. To mi się podoba, bo Dereck (...) jeśli znasz Derecka i jesteś jego fanem, to wiesz, że nie jest łatwym przeciwnikiem - podkreślił "The Bronze Bomber" w wywiadzie dla The Cigar Talk Podcast.

Wilder powiedział to wprost. "Będzie rozgrzewką"

Mając na uwadze walki z Usykiem i Chisorą, Wilder ujawnił, jaki kształt terminarza chciałby przyjąć w 2026 roku. - Wiesz co? Pomyślałem sobie, że niech walka z Chisorą będzie rozgrzewką przed Usykiem - podkreślił Amerykanin.

Wilder ostatni raz pojawił się na ringu w czerwcu bieżącego roku. Walczył z Tyrelem Herndonem (24-5) i zastopował go w siódmej rundzie, prezentując się niezbyt porywająco. Wcześniej natomiast zanotował dwie porażki z rzędu. Najpierw pokonał go Joseph Parker, a następnie Zhang Zhilei.