Anthony Joshua miał poważny wypadek. Dwie osoby nie żyją

Anthony Joshua niedługo przed Bożym Narodzeniem odniósł efektowne zwycięstwo nad Jakiem Paulem (przez nokaut w szóstej rundzie). Już po świętach pięściarz ponownie znalazł się w centrum uwagi, chociaż nie z powodów sportowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Szybkie strzały z Krzysztofem Głowackim

Anthony Joshua brał udział w wypadku samochodowym w Nigerii. Trafił do szpitala

36-latek brał bowiem udział w wypadku samochodowym na drodze ekspresowej Lagos-Ibadan (na północny wschód od stolicy), o czym poinformowały władze Nigerii. Wizyta pięściarza w tamtym kraju była nieprzypadkowa, bowiem ma on nigeryjskie korzenie - jego rodzina pochodzi z miasta Sagamu, w regionie Ogun, na południowym zachodzie kraju. I to właśnie do bliskich jechał z Lagos.

Miejscowa policja przekazała brytyjskiemu BBC, że pięściarz "ma się dobrze", choć odniósł drobne obrażenia - widać to na filmach krążących po mediach społecznościowych. Niestety, nie wszyscy uczestnicy zdarzenia (było to pięciu dorosłych mężczyzn) mieli tyle szczęścia, co Joshua - dwóch z nich zginęło na miejscu. Reprezentant Wielkiej Brytanii został zabrany do szpitala, choć nie podano do publicznej wiadomości, o którą placówkę chodzi. Pozostałe dwie osoby nie doznały obrażeń.

Oto przyczyna wypadku Anthony'ego Joshuy?

Joshua był pasażerem lexusa (typu jeep) - siedział za kierowcą, a z przodu oraz z tyłu były po dwie osoby (łącznie cztery). Za nimi jechali ochroniarze, a ich pojazd zderzył się z Mitsubishi Pajero. Podejrzenie o spowodowanie wypadku padło na kierowcę lexusa.

"Federalny Korpus Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Nigerii informuje, że podejrzewa się, iż uczestniczący w zdarzeniu lexus poruszał się 'poza dopuszczalną prędkością'. Poinformowano, że (kierowca - red.) stracił panowanie nad pojazdem podczas 'manewru wyprzedzania' i uderzył w stojącą na poboczu ciężarówkę" - czytamy na stronie BBC.

Zobacz też: Dantejskie sceny po walce bokserskiej. Niebywałe, co zrobili kibice

Anthony Joshua jest byłym mistrzem świata wagi ciężkiej (IBF, IBO, WBO, superczempion WBA), z 33 zawodowych walk 29 wygrał i cztery przegrał. Zdobył olimpijskie złoto w Londynie w wadze superciężkiej.