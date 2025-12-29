Legendarny Tyson Fury mówi o Polaku. To będzie życiowa szansa

Damian Knyba już 10 stycznia zmierzy się z Agitem Kabayelem w walce, której stawką będzie pas WBC Interim wagi ciężkiej. W karierze 29-latka pochodzącego z Bydgoszczy ważniejszego pojedynku do tej pory nie było, a słowa, które wypowiada pod jego adresem Tyson Fury są najlepszą rekomendacją.

Życiowa szansa Polaka. Takie słowa od Fury'ego

- Każda walka w wadze ciężkiej jest niebezpieczna, zwłaszcza z tak wielkim zawodnikiem, jak Knyba. To duży, niepokonany Polak, to może być kolejny mocny zawodnik po Mariuszu Wachu. Wielki, silny, wytrzymały facet. Nie wiem, jak dobry jest Damian, ale on może być kolejnym mocnym graczem. To ciężka walka dla Agita - powiedział, a jego słowa cytuje Przegląd Sportowy Onet.

Od kogo jak od kogo, ale takie słowa od Tysona Fury'ego muszą budzić respekt. 37-letni Brytyjczyk to jedna z najbardziej znanych postaci światowego boksu w XXI wieku. Był mistrzem świata federacji WBC, WBO, IBO, IBF, a także superczempionem WBA.

Na swoim rozkładzie ma takie tuzy światowego boksu jak Wołodymyr Kliczko, a na koniec sportowej kariery pojedynkował się z samym Oleksandrem Usykiem.

Knyba takimi rywalami się jeszcze nie może pochwalić. Może za to pochwalić się niesamowitym rekordem. W 17 dotychczasowych walkach kariery nie przegrał ani razu. Na rozkładzie ma między innymi znanego w Polsce Andrzeja Wawrzyka.

Gdyby udało mu się pokonać Niemca, to świat boksu z pewnością stanąłby przed nim otworem. Agit Kabayel w dotychczasowej karierze także jest niepokonany, a 18 z 26 wygranych walk wygrywał przez nokaut.