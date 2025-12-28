Usyk wskazał swojego kolejnego przeciwnika. "Chcę z nim walczyć"

Ołeksandr Usyk niedawno oddał pas mistrzowski organizacji WBO. Fani ukraińskiego mistrza nie muszą się jednak martwić. Bokser prawdopodobnie wróci do rywalizacji w przyszłym roku. Rzucił już wyzwanie potencjalnemu rywalowi.

Usyk zapowiedział powrót do ringu. "Chcę walczyć z "Bronze Bomberem"

Słynny zawodnik zadeklarował swój powrót do ringu podczas gali bokserskiej w Rijadzie. Usyk pojawił się na walce w kategorii superkoguciej, pomiędzy Japończykiem Naoyą Inoue, a Meksykaninem Davidem Picasso. Ukrainiec wskazał konkretnego przeciwnika, z którym chciałby się zmierzyć w przyszłym roku.

- W przyszłym roku chcę walczyć z "Bronze Bomberem". Tak, z Wilderem – powiedział Usyk.

Usyk wróciłby do ringu po krótkiej przerwie

Ołeksandr Usyk ostatni raz pojawił się w ringu w lipcu tego roku, kiedy znokautował Brytyjczyka Daniela Dubois. Uzyskał wówczas tytuł niekwestionowanego mistrza świata. Najpierw Ukrainiec zdobył wszystkie pasy w wadze junior ciężkiej, a następnie dwukrotnie triumfował w wadze ciężkiej.

O klasie Wildera mogli się przekonać polscy kibice

Deontay Wilder to bokser dobrze znany polskim fanom. To właśnie też zawodnik przekreślił marzenia Artura Szpilki na pas wagi ciężkiej federacji WBC. Do starcia Amerykanina z Polakiem doszło w styczniu 2016 roku. Podczas gali w Nowym Yorku Wilder brutalnie znokautował Szpilkę.

Ołeksandr Usyk to jedna z najwybitniejszych postaci światowego boksu ostatnich lat. Ukrainiec wygrał wszystkie 24 walki. O jego klasie ostatnio przekonali się tacy zawodnicy jak Daniel Dubois czy Tyson Fury.