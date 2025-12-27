Wilder odleciał totalnie. Oto do kogo się porównał przed walką z Usykiem

Oleksandr Usyk (24-0, 15 KO) stracił niedawno status niekwestionowanego mistrza świata. Posiadacz pasów WBC, WBA i IBF w wadze ciężkiej oddał tytuł w federacji WBO. Trafił on w ręce Fabio Wardleya.

Usyk zapragnął walki z Wilderem, a federacja WBC się zgodziła

Na początku grudnia Ukrainiec ogłosił, że chciałby zmierzyć się z Deontayem Wilderem (44-4-1, 43 KO). - Interesuje mnie ta walka, bo Deontay był mistrzem świata, to znany, popularny i silny facet. Uważam, że Wilder jest jednym z najlepszych zawodników wagi ciężkiej ostatnich dziesięciu lat - powiedział Usyk, cytowany przez sport.ua.

Co ciekawe, federacja WBC przystała na tę propozycję. - Pan Usyk złożył wniosek o zgodę na dobrowolną obronę, który został przez nas pozytywnie rozpatrzony. Pan Wilder jest wysoko w naszym rankingu, może więc rzucić rękawicę i zawalczyć o pas WBC - powiedział prezes federacji Mauricio Sulaiman (cytat za Bokser.org).

Wilder reaguje na tę propozycję. Porównał się do ...Muhammada Aliego

Teraz do tego pojedynku odniósł się sam Deontay Wilder. Sport.ua podkreśla, że Amerykanin jest przekonany, że jest w stanie zrobić furorę i zaskoczyć świat boksu. Porównał się nawet do legendarnego Muhammada Alego.

- To będzie dla mnie coś wielkiego, a ludzie będą zszokowani. Kiedy Ali powiedział, że wstrząśnie światem, to wstrząsnął. Ja też wstrząsnę światem. I zrobię to ponownie – powiedział, cytowany przez serwis.

Usyk niedawno oddał pas WBC na... licytację

Ponadto niedawno pojawiły się informacje, że Ołeksandr Usyk przekazał swój pas WBC "na leczenie dziecka z ciężką chorobą genetyczną" - poinformował serwis sportnews.com.ua. Pas został zlicytowany za milion dolarów, a cały dochód został skierowany na terapię dwuletniego Matwija, u którego zdiagnozowano dystrofię mięśniową Duchenne'a (choroba genetyczna wywołująca zanik mięśni). Całkowity koszt leczenia chłopca szacowano na prawie 3 mln dolarów.

"Zanim w ten proces zaangażowała się żona pięściarza Jekaterina Usyk, wolontariuszom udało się zebrać tylko 11 proc. wymaganej kwoty. Jednakże wkład ze sprzedaży pasa i dodatkowe darowizny uczestników aukcji pozwoliły w pełni zebrać niezbędne finanse. Tym samym ukraiński mistrz porzucił materialną wartość swojego tytułu na rzecz dobroczynności" - podsumował portal sportnews.com.ua.