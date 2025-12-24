Tak Artur Szpilka spędzał Wigilię w więzieniu. Można się zdziwić

Ale to przede wszystkim pojedynki Szpilki na zawodowym ringu bokserskim są do dziś pamiętane. Wygrana z Tomaszem Adamkiem czy Mariuszem Wachem, ale i porażki z Deontay'em Wilderem, Adamem Kownackim i Dereckiem Chisorą zapadły w kibicowską pamięć. Tak, jak i fakt, że 36-letni dziś zawodnik MMA swego czasu musiał spędzić Wigilię w więzieniu. Jak wyglądała?

REKLAMA

Zobacz wideo Kto jest najlepszym komentatorem? "Ktoś powie, że Pełka, ktoś, że Święcicki, ktoś, że ja. Każdy ma rację"

"Mało kto tam mówi o świętach"

W październiku 2009 roku Artur Szpilka przygotowywał się do walki z Wojciechem Bartnikiem, ale podczas oficjalnego ważenia został zatrzymany, a następnie przewieziony do aresztu w Krakowie. Dlaczego? Wtedy właśnie uprawomocnił się wyrok 18 miesięcy pozbawienia wolności za pobicie niedaleko dyskoteki w miejscowości Wiśniowa.

W krakowskim więzieniu spędził Wigilię. - Mało kto tam mówi o świętach, by nie zbierało się na wspomnienia. Po prostu zwykły, normalny dzień. Ale o tradycji pamiętaliśmy, połamaliśmy się opłatkiem, mieliśmy też choinkę - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" kilka la temu.

Następnie Artur Szpilka trafił do więzienia w Tarnowie.

"W tym mieście dzień spędza się w celi, jest tylko godzina spaceru. Ja biegałem. To był typowy spacerniak, 50 na 50, kółko sto metrów może. Biegałem całą godzinę. Kółek nie liczyłem, w głowie się kręciło. Ćwiczyłem każdego dnia coś innego: barki, klatkę, nogi - pompkami, stójkami, przysiadami. Wychodziło po 1000 pompek na kubkach, na taboretach. Kolega, co ważył ponad 100 kg siadał, to się go podnosiło. Wody nalewałem do torby foliowej i ćwiczyłem jak hantlami" - mówił w wywiadzie dla Sport.pl oraz Gazety Wyborczej w 2011 roku.

Zakład Karny w Tarnowie to więzienie o zaostrzonym rygorze. Jak w takim miejscu wyglądają święta? -Uznali mnie za niebezpiecznego więźnia. Jednak w ogóle nie myślałem o świętach. Cały czas się śmiałem. Nawet moja mama, jak odwiedzała mnie w Wigilię, myślała, że udaję, aby nikt nie widział, że cierpię. Ale nic takiego nie miało miejsca. Teraz nawet miło to wspominam - przyznał Szpilka po latach.