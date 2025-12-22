A jednak! Usyk oddał mistrzowski pas. Miał ważny powód

Ołeksandr Usyk jest świata wagi ciężkiej organizacji WBC, WBA, IBF i IBO - nie tak dawno zrzekł się tytułu WBO, który trafił w ręce Fabio Wardleya. Okazuje się, że jeden ze swoich pasów przekazał dalej. Miał ku temu bardzo konkretny powód.
"Mistrz świata w boksie Ołeksandr Usyk przekazał swój pas tytułu WBC na leczenie dziecka z ciężką chorobą genetyczną" - poinformował serwis sportnews.com.ua. Miało to miejsce podczas wydarzenia Przedsiębiorca Roku 2025, organizowanego w Kijowie przez fundację pięściarza oraz ukraińską wersję magazynu "Forbes".
Głównym wydarzeniem wieczoru była licytacja pasa 38-latka. Stanęło na milionie dolarów, a zwycięzcą okazał się Giennadij Butkiewicz, założyciel firmy inwestycyjnej BGV Group Management oraz właściciel klubu piłkarskiego Polissia Żytomierz, którego członkiem jest Usyk.
Cały dochód z aukcji został skierowany na terapię dwuletniego Matwija, u którego zdiagnozowano dystrofię mięśniową Duchenne'a (choroba genetyczna wywołująca zanik mięśni). Całkowity koszt leczenia chłopca szacowano na prawie 3 mln dolarów. I są dobre wieści.
"Zanim w ten proces zaangażowała się żona pięściarza Jekaterina Usyk, wolontariuszom udało się zebrać tylko 11 proc. wymaganej kwoty. Jednakże wkład ze sprzedaży pasa i dodatkowe darowizny uczestników aukcji pozwoliły w pełni zebrać niezbędne finanse. Tym samym ukraiński mistrz porzucił materialną wartość swojego tytułu na rzecz dobroczynności" - podsumował portal sportnews.com.ua.
Co do sportowych planów Ołeksandra Usyka, to niebawem ma on zawalczyć z Deontayem Wilderem. Stawką miałby być właśnie tytuł mistrza świata wagi ciężkiej w federacji WBC, którego posiadaczem był Amerykanin w latach 2015-2020.