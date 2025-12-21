To musiało się tak skończyć! Jest zawieszenie po walce Joshua - Paul

Jake Paul to internetowy celebryta, który od jakiegoś czasu próbuje sił w boksie. Stoczył już kilkanaście walk, w których zanotował tylko jedną porażkę z Tommym Fury'm. Mierzył się jednak głównie z byłymi zawodnikami UFC lub emerytowanymi pięściarzami.

Walka z Joshuą pierwszym prawdziwym wyzwaniem dla Paula

Paul doczekał się w końcu walki z poważnym przeciwnikiem, Anthonym Joshuą. Celebryta wytrzymał sześciu rund rywalizacji z byłym mistrzem świata. Brytyjczyk znokautował 28-latka. Zawodnicy zainkasowali za walkę potężne sumy - 92 miliony dolarów. Paula to starcie kosztowało jednak sporo.

Paula czeka przymusowa przerwa

Jake Paul w walce z Joshuą doznał kontuzji szczęki, w konsekwencji musiał przejść operacje wstawienia tytanowych płytek w szczękę, po której nie będzie mógł jeść przez tydzień. Wiemy już, że na tym problemy 28-latka się nie skończą.

28-latka czeka teraz 60-dniowe zawieszenie. Takie działanie jest zgodne z przepisami Komisji Sportowej na Florydzie. Bokser, który zostanie pokonany przez nokaut musi odbyć zawieszenie w powyższym wymiarze. Walka odbyła się w Miami, w tym właśnie stanie. Paul i tak nie mógłby teraz uprawiać sportu, ze względu na rekonwalescencje po odniesionej kontuzji.

Walka Jake'a Paula z Anthonym Joshuą nie stała na najwyższym poziomie sportowym. Zwycięzca żartobliwie określił ją na portalu X jako " "Netflix and chill" (Netflix i luz - nawiązanie do faktu, że walka była transmitowana właśnie na słynnej platformie streamingowej).

Mimo klęski celebryta się nie poddaje i chcę wrócić do ringu po wyleczeniu kontuzji i zakończeniu zawieszenia. Zapowiedział to w dodatku bezpośrednio po porażce z utytułowanym rywalem.