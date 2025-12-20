Jake Paul pokazał zdjęcie ze szpitala po walce z Joshuą. Takie są skutki nokautu

Jake Paul od początku kariery pięściarskiej obijał głównie słabeuszy - byłych zawodników UFC albo emerytowanych pięściarzy. Tym samym w pierwszych trzynastu pojedynkach doznał tylko jednej porażki, z Tommym Fury'm, który również bardziej niż bokserem, jest określany mianem celebryty. W tym roku Amerykanin miał wreszcie zmierzyć się z naprawdę groźnym rywalem.

Kontuzja Jake'a Paula. Joshua serio mu to zrobił

Początkowo usłyszeliśmy, że Paul zmierzy się z Gervontą Davisem, ale ta walka została odwołana z powodu problemów prawnych byłego mistrza świata kategorii piórkowej. Szybko w jego miejsce pojawił się Anthony Joshua, a więc zawodnik nieporównywalnie wyższy i dysponujący potężniejszym ciosem. O mocy Brytyjczyka 28-latek przekonał się w szóstej rundzie, kiedy finalnie został znokautowany.

Za pojedynek, który miał miejsce w nocy z piątku na sobotę, obaj pięściarze zgarną 92 miliony dolarów. W najbliższym czasie Paul ma jednak inne zmartwienie. Tuż po pojedynku nie pojawił się na konferencji prasowej, bo musiał udać się do szpitala. Tam przeszedł badania i okazało się, że złamał szczękę. Jego promotor Nakisa Bidarian przekazał, że pięściarza czeka od czterech do sześciu tygodni rekonwalescencji.

Paul nie wydaje się jednak załamany. Na Instagrama dodał m.in. wideo ze szpitala, a także zdjęcie rentgenowskie, na którym dokładnie widać jego kontuzję. - Podwójnie złamana szczęka. Dajcie mi Canelo za 10 dni - przekazał kontrowersyjny celebryta.