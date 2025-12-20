Świat wydał wyrok po walce Joshua - Paul. Absolutnie bez litości. "Prawdziwy cyrk"

Jake Paul międzynarodową sławę zdobył jako youtuber, ale w ostatnich latach wziął się na poważnie za boks. Wygrał łącznie dwanaście walk - ale praktycznie wszystkie przeciwko byłym zawodnikom UFC albo emerytom takim jak Mike Tyson. W listopadzie 28-latek miał po raz pierwszy zmierzyć się z poważnym pięściarzem w sile wieku, jakim jest Gervonta Davis. Pojedynek został jednak odwołany ze względu na problemy prawne przeciwnika Paula.

Joshua - Paul. Głosy oburzenia po walce

Zespół Paula znalazł godnego następcę dla Davisa, czyli Anthony'ego Joshuę. Były mistrz świata wagi ciężkiej podszedł do walki na poważnie i faktycznie starał się znokautować Amerykanina. Udało mu się to w szóstej rundzie. Choć zapewne gdyby 36-latek szedł na całość od początku pojedynku, albo gdyby Paul walczył agresywniej, to nokaut miałby miejsce szybciej.

Brytyjski "The Sun" nazwał pojedynek gwiazd "farsą za 200 milionów funtów". Do tego dodał: "Joshua musiał zrobić show, uciszyć Paula i pokazać światu boksu, że w tym starym wojowniku wciąż jest życie. W końcu pokonał przeciwnika brutalnym nokautem. To wystarczyło, żeby uciszyć wątpiących, ale tylko w pewnym stopniu" - podkreślili Brytyjczycy.

Na temat pojedynku, który miał miejsce w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego, wypowiedziało się też wielu przedstawicieli sportów walki. Zawodnik MMA Boris Miedwiediew w rozmowie z dziennikarzem Aleksandrem Frolowem powiedział: "To zapasy w rękawiczkach, prawdziwy cyrk, nawet nie chcę o tym rozmawiać". Tymczasem były mistrz UFC, Cody Garbrandt, napisał na portalu "X": "Czołg (Gervonta Davis) znokautowałby go szybciej".

O tym, że głośna walka nie stała na najwyższym sportowym poziomie, świadczy zresztą nawet wpis na "X" jednego z dwóch głównych bohaterów. Anthony Joshua wrzucił krótki filmik z walki, który podpisał słowami: "Netflix and chill" (Netflix i luz - nawiązanie do faktu, że walka była transmitowana właśnie na słynnej platformie streamingowej).

Jedną z niewielu osób, które zalały Jake'a pochwałami, był jego brat, Logan. Youtuber, który sam w przeszłości miał okazję walczyć w ringu, wrzucił ich wspólne zdjęcie na "X". - Dumny brat niesamowitego wojownika, złamiesz mu szczękę, ale nie możesz złamać jego ducha - podsumował 30-latek.