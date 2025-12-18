Legenda walczy o zdrowie. Jego głos kojarzy każdy fan sportu. "Mam pewne problemy"

Pindera w przeszłości pracował jako komentator pięściarski dla takich stacji jak Canal+, Polsat Sport, Eurosport, Orange Sport czy Viaplay. W ostatnich latach można było go też oglądać w przestrzeni internetowej. Wraz z Kacprem Bartosiakiem tworzy kanał "Pindera & Bartosiak", a wcześniej udzielał się w Kanale Sportowym w programach "W Ringu" oraz "Moje wielkie walki".

Pindera ma problemy ze zdrowiem. Przerwał milczenie

14 grudnia znany dziennikarz został laureatem nagrody im. Bohdana Tomaszewskiego Grand Press. W jego imieniu odebrała ją córka Anna, która przekazała wiadomość ojca. "Toczę obecnie walkę o powrót do zdrowia po udarze. Wierzę jednak, że powrócę do mojej największej pasji - komentowania wielkich walk bokserskich i że spełnię moje największe dziennikarskie marzenie i będę mógł skomentować polski złoty medal w boksie na najbliższych igrzyskach olimpijskich" - tak brzmiały jego słowa.

Kilka dni później Pindera opowiedział o swojej sytuacji w rozmowie z Kacprem Bartosiakiem na ich wspólnym kanale. - Wygląda to tak, że jestem w ośrodku rehabilitacyjnym w centrum Warszawy, który jest jednocześnie szpitalem. Już to parę miesięcy trwa. Wyjdę w styczniu. Sporo jest tutaj zajęć rehabilitacyjnych - stwierdził 70-latek.

Pinder dodał też: - Po tym udarze, a później jeszcze wylewie, mam pewne problemy, jeśli chodzi o lewą rękę, a także lewą nogę, która zresztą wcześniej była doświadczona przez operację z roku 1979 [...] To są ciężkie neurologiczne historie, ciężkie powroty do pełnej sprawności, która jest konieczna do wykonywania zawodu, który wykonywałem przez prawie pół wieku. Ale jeszcze mam sporo planów, tak że nie zamierzam z tego zrezygnować - podsumował komentator sportowy.