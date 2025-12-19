W Ukrainie głośno o decyzji Karola Nawrockiego. "Obraził się"

Ołeksandr Usyk w 2012 roku został mistrzem olimpijskim w wadze ciężkiej. Następnie już na zawodowstwie zdominował wagę junior ciężką oraz królewską kategorię wagową. Wciąż jest niepokonany - stoczył 24 walki, wygrywając wszystkie, w tym 15 przez nokaut. Usyk nie bez powodu jest wymieniany w gronie najlepszych bokserów wszech czasów. Pod koniec października ukraiński czempion miał się spotkać z Karolem Nawrockim.

REKLAMA

Zobacz wideo Szybkie strzały z Krzysztofem Głowackim

Nie doszło do spotkania Nawrocki - Usyk. Oto powód

W przestrzeni publicznej pojawiały się informacje nawet na temat wspólnego treningu obu panów, bo nie od dziś wiadomo, iż prezydent Polski jest wielkim fanem boksu. Ostatecznie do spotkania nie doszło, a wszystko przez kwestie polityczne.

Usyk podpadł prezydentowi i jego otoczeniu swoim zachowaniem. Mistrz wagi ciężkiej wsparł bowiem odbudowę muzeum Romana Szuchewycza we Lwowie. Przekazał na ten cel darowiznę w wysokości 100 tys. hrywien (ok. 8,5 tys. zł). W dodatku można wylicytować jego rękawice. To nie wszystko, bo w mediach społecznościowych gorąco zachęcał innych do pomocy.

A Szuchewycz to postać, która wyrządziła Polakom wiele szkód. Był głównym dowódcą UPA i ponosi odpowiedzialność za zbrodnie na Polakach na Wołyniu podczas II wojny światowej. Tymczasem dla wielu Ukraińców Szuchewycz jest bohaterem. Jego imieniem zostało nazwane sporo ulic, placów i szkół.

Tak Ukraińcy reagują na decyzję Nawrockiego

Nawrocki po konsultacjach z doradcami uznał, że najlepiej będzie, jeśli odwoła spotkanie z Usykiem. Działania boksera nie umknęły uwadze prezydenta RP. Decyzja głowy państwa jest komentowana przez Ukraińców.

"Prezydent Polski obraził się na Usyka. Przywódca kraju odwołał spotkanie z bokserem" - tak brzmi tytuł tekstu na stronie sport.ua.

Ukraińcy wprost piszą o tym, że wsparcie finansowe, które Usyk udzielił komitetowi odbudowy muzeum Szuchewycza, okazało się decydujące.