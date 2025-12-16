Rosjanie próbują podkopać morale Ukrainy w każdy możliwy sposób - nie tylko na polu walki wśród żołnierzy, ale także wśród cywili, celebrytów i innych ważnych osób dla ukraińskiej społeczności. Strona rosyjska na początku wojny w 2022 r. mówiła o "denazyfikacji" Ukrainy, a władze państwa nazywała reżimowymi.

Przejęli majątek Usyka i zrównali go z nazistami

Trwa czwarty rok wojny, którą odczuwa tak naprawdę cały świat. Rosja nie jest skłonna do zawarcia pokoju, a nawet do dłuższego zawieszenia broni. Jej ataki na Ukrainę nie ustają, nie tylko te na froncie. Rosja próbuje podkopać autorytet Ołeksandra Usyka, jednego z najlepszych bokserów w historii.

Według portalu gazeta.ru postanowiono znacjonalizować majątek Usyka, który pozostał na okupowanym od 2014 r. Krymie. Te doniesienia potwierdził Wołodymyr Konstantinow, Przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Krymu. Konstantinow to jeden z prorosyjskich separatystów.

Konstantinow, ogłaszając nacjonalizację majątku Usyka, określił go jako człowieka popierającego nazizm i nazistów. To zagrywka propagandowa służąca do demonizowania Ukraińców, choć nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

"Dziś lista znacjonalizowanego majątku została rozszerzona o majątek kolejnych 84 osób fizycznych i prawnych współpracujących z Kijowem, wrogich Rosji i zarabiających pieniądze na Krymie, które przeznaczane są na wsparcie ukraińskich nazistów. Wśród nich jest sportowiec Ołeksandr Usyk, zwolennik ideologii nazistowskiej, który wielokrotnie potępiał specjalną operację wojskową (tak Rosja nazywa agresję na Ukrainę - red.) i organizował zbiórki na rzecz Ukraińskich Sił Zbrojnych" - ogłosił Konstantinow na Telegramie. Nie podano wartości przejętego majątku Usyka.

Ołeksandr Usyk znalazł się niedawno na liście najbogatszych bokserów w historii, sporządzonej przez portal "GiveMeSport". Znalazł się na dziewiątym miejscu, którego majątek oszacowano na kwotę 120 mln dolarów.