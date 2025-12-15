Polska czy Niemcy? Mistrz świata wydał wyrok. "Syf"

Dariusz Michalczewski to postać doskonale znana w Polsce i w Niemczech. Były mistrz świata w boksie federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej przez wiele lat mieszkał za naszą zachodnią granicą. Posiada nawet niemieckie obywatelstwo. Jego przygoda z tamtym krajem rozpoczęła się w 1988 r., kiedy to uciekł ze zgrupowania polskiej reprezentacji w RFN i postanowił zostać tam na stałe.

Michalczewski uciekł z Polski do Niemiec. Oto powód

O powodach tamtej decyzji opowiedział w programie "Zero Absolutne" na Kanale Zero. - Już wcześniej zaplanowałem, że tam zostanę. Chciałem robić tam karierę, bo w Polsce nie było takiej możliwości, żeby zostać zawodowcem - tłumaczył. Polska jeszcze przez rok tkwiła wówczas w systemie socjalistycznym.

Za karę Michalczewski został dożywotnio zdyskwalifikowany przez Polski Związek Bokserski. Mimo to ruch bardzo mu się opłacił, bo niedługo później zaczął odnosić olbrzymie sukcesy na zawodowych ringach. W Niemczech chciał pozostać nawet po zakończeniu kariery, ale wrócił do Polski w 2005 r. ze względu na żonę.

"Zrobił się syf". Michalczewski się nie hamował ws. Polski i Niemiec

W Niemczech nadal jednak co jakiś czas bywa, dlatego jeden z prowadzących zapytał go, jak dziś porównałby oba kraje. W końcu od czasu powrotu pięściarza wiele się zmieniło. Werdykt Michalczewskiego był jednoznaczny. - Ale proszę cię. My mamy to samo co oni tylko 20 lat nowsze. Mamy wszystko lepsze. W Niemczech zrobił się syf. Mamy lepsze drogi, lepsze stadiony, lepsze boiska, lepsze kina, lepsze baseny, lepsze centra handlowe. Mamy wszystko od nich lepsze - wypalił wprost.

Były pięściarz mówił też, że znajomi z Niemiec sygnalizowali mu to już od dłuższego czasu, ale nie chciał im wierzyć. W końcu sam się o tym przekonał. - Naprawdę jestem rozczarowany tym wszystkim, co tam się dzieje. (...) Jak się temu tak bardziej przyjrzałem, to my mamy bajkę. Gdańsk, Warszawa, czy Wrocław, czy Poznań - naprawdę my jesteśmy czołówką europejską - podsumował.