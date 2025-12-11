Hitowa walka Usyka coraz bliżej! Trwają rozmowy

Na początku grudnia mistrz świata wagi ciężkiej Ołeksandr Usyk w rozmowie z portalem Sport.ua niespodziewanie wskazał, że chce walki z Deontayem Wilderem. Amerykanin to były mistrz świata WBC. Pas dzierżył w latach 2015-20, a teraz ma zmierzyć się z Ukraińcem, który w ringu ma bilans 24-0.

- Ten facet to bardzo sławny i silny bokser, mistrz świata, jeden z najlepszych zawodników wagi ciężkiej w ostatnich dziesięciu latach. Interesuje mnie walka tylko z Deontayem - mówił 1 grudnia Usyk.

Wilder przeżywa swego rodzaju kryzys od czasu trzech walk z Tysonem Furym. Amerykanin przegrał także z Josephem Parkerem i Zhilei Zhangiem. Po roku przerwy od ringu były mistrz świata pokonał Roberta Helleniusa i Tyrrella Herndona.

Teraz spływają do nas nowe informacje na temat potencjalnej walki Usyk - Wilder, a amerykański bokser po raz pierwszy zabrał głos w tej sprawie. Wilder zaznaczył, że jego zespół już prowadzi negocjacje z ekipą reprezentującą Usyka.

- Przeszliśmy do poważnej dyskusji. Boks to biznes. Nie mogę się doczekać tej walki. Gdy tylko otrzymam ostateczne potwierdzenie, będę bardzo szczęśliwy i zacznę przygotowania - mówił cytowany przez Sport.ua.

- Czy jestem zaskoczony wyborem Usyka? Nie bardzo. Szczerze mówiąc, w trakcie mojej kariery niewielu zawodników chciało ze mną walczyć, bali się. Ale gdy zacząłem przegrywać, pojawili się chętni do stanięcia ze mną w ringu - dodał.

Organizacja WBC dała już Usykowi pozwolenie na walkę z Wilderem. Fani boksu na całym świecie z pewnością będą oczekiwać na nowe wieści w tej sprawie.