Mike Tyson poparł kontrowersyjny projekt. To może zmienić wszystko

Muhammad Ali Boxing Revival Act przedstawili latem bieżącego roku członkowie obu najważniejszych partii politycznych w USA: republikanin Brian Jack oraz demokratka Sharice Davids. Nazwa nie jest przypadkowa, jako że w 2000 roku w życie wszedł "Ali Act", czyli nowelizacja do ustawy o bezpieczeństwie w boksie zawodowym. Jego zadaniem była ochrona praw zawodowych pięściarzy przed nieetycznymi praktykami promotorów. Teraz nowy projekt ma w założeniach robić to samo, tylko na większą skalę.

Jeden gigant w kontrze dla czterech. Nowy projekt budzi strach w świecie boksu

W ramach nowej inicjatywy wprowadzono by m.in. dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, minimalna stawka za jedną przewalczoną rundę (150 dolarów), nowe programy badań antydopingowych czy brak opłat ze strony zawodników za walki mistrzowskie. Jednak przede wszystkim powstałaby nowa federacja Unified Boxing Organizations (UBO). Nie zastąpiłaby ona co prawda obecnej "wielkiej czwórki" (WBA, WBC, WBO, IBF), ale byłaby dla nich zagrożeniem i konkurencją. Wielu ekspertów mocno krytykuje ten projekt. Nie jest bowiem tajemnicą, że cała idea jest mocno wspierana przez grupę TKO Group Holdings, do której należą UFC oraz WWE. Dzięki tej nowelizacji w nowej federacji pierwsze skrzypce grałaby spółka TKO o nazwie Zuffa Boxing, którą zarządza szef UFC Dana White, przy wsparciu obecnego hegemona bokserskiego świata Turkiego Alalsheikha.

Eksperci boją się, że nowy projekt w teorii działałby na korzyść zawodników, lecz w praktyce wytworzy monopol na rynku i jeszcze bardziej uzależni pięściarzy od promotorów. Innego zdania jest jednak Mike Tyson. Legendarny mistrz wagi ciężkiej postanowił publicznie wesprzeć ideę Muhammad Ali Boxing Revival Act w oświadczeniu do Komisji Edukacji i Pracy Stanów Zjednoczonych. Dlaczego Tysonowi się ona tak podoba?

Mike Tyson entuzjastą nowych zasad

- Wsparcie tej inicjatywy to uhonorowanie ducha oryginalnego Ali Act. Zamyka ona furtki, które pozwalały promotorom na sprawowanie kontroli nad karierami zawodników. Nowe zasady przywracają balans. Pozwalają zawodnikom na samodzielne decydowanie, jaka ścieżka jest dla nich najlepsza, przy zachowaniu integralności boksu. Ona nie ogranicza możliwości tych, którym dobrze w obecnym systemie. Ona dodaje opcje dla zawodników chcących budować karierę trochę inaczej - stwierdził Tyson, prywatnie przyjaciel Dany White'a.

- Bezwzględny wymóg ubezpieczenia zdrowotnego dla pięściarzy jest równie ważny. Żaden zawodnik nie powinien musieć wybierać między płaceniem rachunków za opiekę zdrowotną a rozwijaniem swojej kariery. Widziałem zbyt wielu swoich rówieśników, którzy musieli dokonywać właśnie tego niemożliwego wyboru - podsumował Amerykanin.

