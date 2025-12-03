Cały świat mówi o tej walce. Usyk nie mógł dłużej milczeć. "Gdyby tylko chciał"

Anthony Joshua to jeden z najlepszych bokserów w erze po braciach Kliczko. Ma na koncie złoto olimpijskie z Londynu, a w kolejnych latach był mistrzem świata federacji IBF, WBO, superczempionem WBA i IBO. Wygrał 28 z 32 zawodowych walk, z czego 25 przez nokaut. Ale całkiem dobrym rekordem może też pochwalić się Jake Paul. Z 13 pojedynków wygrał 12, a na liście pokonanych ma m.in. Mike'a Tysona i Julio Cesara Chaveza Juniora.

Usyk przewiduje wynik walki Joshua - Paul

Ta walka szokuje środowisko bokserskie. Nikt nie spodziewał się starcia w ringu jednego z dzisiejszych mistrzów z gwiazdą internetu. Ale Joshua uznał, że boks może na tym tylko zyskać. - Spojrzałem więc na tę walkę i pomyślałem "wow, to jest doskonała okazja, bym mógł pokazać się całemu światu". Jeśli Bóg pozwoli, pokonam Jake'a w spektakularny sposób. Wtedy cała ta uwaga medialna przejdzie na mnie i będę mógł skoncentrować się na innych zawodnikach, którzy mają umiejętności i potrzebują wypromowania się - komentował niedawno Brytyjczyk.

Biorąc pod uwagę doświadczenie bokserskie i status Joshuy, jest on wskazywany jako faworyt starcia z Paulem. Podobnie na ten pojedynek patrzy Ołeksandr Usyk. Ukrainiec uważa, że różnica klas jest aż nadto widoczna. Jest pewny, że Joshua zamknie walkę szybkim nokautem. Ale jednocześnie chce, by Paul nie nabawił się poważniejszej kontuzji. Wyznał, że chciałby kiedyś się z nim zmierzyć, ale w formule MMA.

- Gdyby Anthony Joshua tylko chciał, to mógłby zabić Jake'a Paula. Joshua to mistrz olimpijski. Paul jest sportowcem, youtuberem, showmanem... Rolls-Royce kontra Fiat. Taka jest właśnie prawda. Będę się modlił za Paula, bo chcę się z nim zmierzyć w oktagonie - powiedział Usyk w rozmowie z magazynem "The Ring".

Usyk doskonale zdaje sobie sprawę z potencjału i możliwości Joshuy, wszak dwukrotnie z nim walczył. We wrześniu 2021 r. Ukrainiec pokonał Brytyjczyka przed jego własną publicznością po jednogłośnej decyzji sędziów. W sierpniu 2022 r. doszło do rewanżu w Dżudzie w Arabii Saudyjskiej. Usyk znów wygrał, ale tym razem po niejednogłośnej decyzji sędziów.

Walka Anthony Joshua - Jake Paul odbędzie się 19 grudnia.