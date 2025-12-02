Wszyscy czekali na te słowa Usyka. To z nim chce wejść do ringu

Ołeksandr Usyk ostatnio wyszedł do ringu w lipcu, gdy pokonał Daniela Dubois i został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Ostatnio stracił pas WBO (zrezygnował z bronienia go), a wielu zawodników ma chrapkę na pozostałe tytuły. Ukrainiec wskazał, z kim mógłby zawalczyć.

Ołeksandr Usyk wskazał wymarzonego rywala. To pogromca Artura Szpilki

Chodzi o Deontaya Wildera, byłego mistrza świata federacji WBC. - Interesuje mnie ta walka, bo Deontay był mistrzem świata, to znany, popularny i silny facet. Uważam, że Wilder jest jednym z najlepszych zawodników wagi ciężkiej ostatnich dziesięciu lat - powiedział Usyk, cytowany przez ukraiński portal sport.ua.

Amerykanin był mistrzem w latach 2015-2020, a jedną z dziesięciu skutecznych obron tytułu zaliczył w walce z Arturem Szpilką, którego pokonał przez brutalny nokaut w styczniu 2016 r. Wszystko posypało się u niego po walkach z Tysonem Furym (przed nimi był niepokonany) - stracił pas, a potem nie udało mu się go odzyskać (porażki przez TKO i KO). Następnie pokonał Roberta Heleniusa, lecz to nie okazało się przełomem.

Deontay Wilder kolejnym rywalem Ołeksandra Usyka? Po porażkach wreszcie się przełamał

Dwa kolejne pojedynki Wilder przegrał - najpierw z Josephem Parkerem, a następnie z Zhangiem Zhileiem. Przełamał się dopiero w czerwcu tego roku, gdy pokonał Tyrella Anthony'ego Herndona. Czyżby kolejna walka miała być z dominatorem wagi ciężkiej? Na pewno byłaby to wielka szansa dla 40-latka.

Ołeksandr Usyk wygrał wszystkie 24 walki w zawodowym ringu. Z kolei bilans Deontaya Wildera to 44 zwycięstwa, cztery porażki oraz jeden remis (z Tysonem Furym w grudniu 2018 r.).

