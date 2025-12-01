Sceny na lotnisku w Warszawie. Ludzie wyciągali telefony, gdy zobaczyli, kto przyleciał

Niedawno zakończone młodzieżowe mistrzostwa Europy w boksie były dla polskich pięściarzy pasmem sukcesów. Prym wiodły panie, które zdobyły aż siedem medali - w tym cztery złote.

Na zawodach w Budapeszcie triumfowały Natalia Kuczewska (51 kg), Julia Szeremeta (57 kg), Barbara Marcinkowska (70 kg) oraz Emilia Koterska (80 kg). To były prawdziwe medalowe żniwa, które mogą okazać się preludium do znakomitych występów na igrzyskach olimpijskich. Po licznych perturbacjach boks pojawi się w Los Angeles w 2028 roku.

Boks idzie do przodu

W zeszłorocznych igrzyskach, które odbyły się w Paryżu, jedyny medal - srebrny - zdobyła Szeremeta. Polka jak burza przeszła przez wszystkie rundy, ale w finale musiała uznać wyższość Lin Yu-ting z Tajwanu. Srebrny medal był wielkim sukcesem polskiego boksu, gdyż poprzednim medalistą olimpijskim był Wojciech Bartnik, który zdobył brąz w Barcelonie w 1992 roku.

Rok 2025 reprezentacja Polski zamyka w najlepszy możliwy sposób. Sukcesy jednych napędzały kolejnych. Przyznała to Emilia Koterska, złota medalistka w kategorii do 80 kilogramów. Taka postawa sprawiła, że do trzech medali tegorocznych mistrzostw świata, polscy pięściarze dołożyli aż osiem krążków europejskiego czempionatu do lat 23.

Impreza powitalna na Okęciu

Rewelacyjne występy reprezentantów Polski na młodzieżowych mistrzostwach Europy sprawiły, że na warszawskim lotnisku Chopina zorganizowano gorące powitanie. Na medalistów czekali kibice i rodziny, nie obyło się też bez kwiatów dla medalistów i odśpiewania "Sto lat". Ludzie zaczęli wyciągać telefony, gdy zobaczyli, kto przyleciał. Wszystko można obejrzeć na filmie opublikowanym przez Polski Związek Bokserski.

Kibice komentujący relację z przywitania byli zachwyceni znakomitymi wynikami Polaków. "Jesteście wielcy", "Gratulacje dla wszystkich" czy "Nasza duma" - zachwytom nie było końca. Oby kolejne lata przyniosły równie dobre wyniki sportowe, a igrzyska olimpijskie w 2028 roku były potwierdzeniem powrotu polskiej szkoły boksu na salony.