Ależ walka Szeremety o finał mistrzostw Europy! To musiało się tak skończyć

Julia Szeremeta zapewniła sobie medal na młodzieżowych mistrzostwach Europy do lat 23 w Budapeszcie (kat. do 57 kg), wygrywając ćwierćfinałowy pojedynek z Brytyjką Vivien Parsons. Jej przeciwniczką w walce o finał była Słowaczka Bibiana Lovasova.

Julia Szeremeta powalczy o złoto młodzieżowych mistrzostw Europy

Pojedynek trwał trzy rundy, jednak nie było w zasadzie żadnych wątpliwości, kto jest lepszy. Polska pięściarka wygrała dwie pierwsze odsłony jednogłośną decyzją wszystkich pięciu sędziów. Tylko jeden z nich wyłamał się w ostatniej odsłonie i przyznał tam wygraną Lovasovej, lecz nie miało to żadnego wpływu na końcowy werdykt. Szeremeta wygrała jednogłośną decyzją i zawalczy o złoto.

"Pokaz mocy Szeremety. Julia awansowała do finału młodzieżowych mistrzostw Europy. Rozbroiła i zdemontowała Lovasovą 5:0. Z walki na walkę napędza się Szeremeta. Dzisiaj wygrana do wiwatu i przejazd przez półfinał. Uśmiechnięty boks, wielkie brawa" - napisał dziennikarz Piotr Jagiełło w serwisie X.

Oto finałowa rywalka Julii Szeremety na mistrzostwach Europy. Ma polskie korzenie

Wiadomo już, z kim Polka zawalczy o złoto. Jej ostatnią przeciwniczką w budapeszteńskim turnieju będzie Natalia Fasciszewska, reprezentantka Irlandii o polskich korzeniach, która w półfinale przed czasem pokonała Gruzinkę Khuraman Kasumovą (walka trwała 4 minuty i 57 sekund).

Finałowa walka w kobiecej kategorii do 57 kg na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Budapeszcie odbędzie się w sobotę 29 listopada.

