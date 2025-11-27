Dariusz Michalczewski w przeszłości był zawodowym mistrzem świata federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej. Uwagę zwraca fakt, że od 1991 do 2003 roku był niepokonany. Łącznie na zawodowych ringach stoczył 50 walk, z czego 48 wygrał (38 KO) i 2 przegrał. W 2002 roku federacja WBO wygrała go na czempiona wszech czasów i wówczas też po raz pierwszy zawalczył zawodowo w polskich barwach.

Wyjątkowe spotkanie Michalczewskiego. Same legendy

Po zakończeniu kariery "Tygrys" na nudę nie narzeka. Uwielbia spędzać czas z rodziną i to jest jego priorytetem. Pojawia się jednak także mnóstwo zaproszeń na różnorodne wydarzenia.

Niedawno Michalczewski odbierał w Bogocie - stolicy Kolumbii - nagrodę za 23 obrony tytułu mistrza świata federacji WBO w wadze półciężkiej.

Nie wszystkie zaproszenia są związane z boksem. Teraz w mediach społecznościowych Michalczewski postanowił wrócić do wyjątkowego spotkania sprzed dwóch lat, do którego doszło w Monaco. Miał wówczas okazję zamienić słowo z hiszpańskimi legendami sportu - Rafaelem Nadalem, 22-krotnym triumfatorem turniejów wielkoszlemowych oraz Fernando Alonso, dwukrotnym mistrzem świata Formuły 1. Nie obyło się także bez wspólnej fotografii.

Monaco i piękne jachty

Co sprawiło, że Michalczewski gościł na jednej imprezie u boku Nadala i Alonso? Wszyscy panowie otrzymali zaproszenie na "Monaco Yacht Show". To wydarzenie organizowane przez firmę Sunreef Yachts. Jej właścicielem jest Francis Lapp, Francuz, który od 2014 roku ma także polskie obywatelstwo. Z Michalczewskim zna się bardzo dobrze.

"Tygrys" znajduje również czas na promocję polskiego boksu i angażuje się w akcje charytatywne. Jest idealnym przykładem, że życie na sportowej emeryturze może dostarczać masę pozytywnych wrażeń.

