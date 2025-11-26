Tak się pisze historię! Niesamowity wyczyn Polek

W środę z Budapesztu od południa napływały bardzo dobre informacje. Najpierw trzy nasze zawodniczki zapewniły sobie medale. "Nasza eksportowa pięściarka, wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta w ćwierćfinale w wadze 57 kg pokonała 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 29:28, 29:28) Vivien Hoppelyn Parsons (Anglia). Nikola Prymaczenko w wadze 54 kg w ćwierćfinale wygrała z Węgierką Laurą Horvath 5:0 (30:26, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28). Sędziowie byli bardzo zgodni w walce Barbary Marcinkowskiej z Włoszką Chiarą Saraiello" - pisał Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Szybkie strzały z Krzysztofem Głowackim

Dwa kolejne medale polskich pięściarek!

To jednak nie był koniec. Po południu Polacy znów walczyli o medale. Natalia Kuczewska w kategorii 51 kg w półfinale z Turczynką Soguksu Gamze stoczyła niesamowicie wyrównaną walkę. Ostatecznie wygrała 3:2 (30:27, 29:28, 29:28, 27:30, 27:30).

Do finału awansowała również Emilia Koterska w wadze 80 kg. Polka wygrała z Greczynką Vasiliki Stavridou.

"Spokojniejszy przebieg miała walka Emilii Koterskiej z Greczynką Vasiliki Stavridou. Po dwóch wygranych po 4:1 reprezentantka Polski prowadziła 3:0 i ostatecznie okazała się lepsza jednogłośnie" - czytamy na oficjalnej stronie Polskiego Związku Bokserskiego.

Pewne medale dla Kuczewskiej i Koterskiej oznaczają, że reprezentacja Polski zdobyła już dziewięć medali młodzieżowych mistrzostw Europy. To zdecydowanie najlepszy wynik w historii polskiego boksu.

Zobacz także: Dantejskie sceny w samolocie. Pasażer nagrał, jak pobiła policjantów

W swoich półfinałowych walkach nie sprostały rywalkom z Węgier - Julia Oleś (+80 kg) oraz Marta Prill (48 kg). Ta pierwsza przegrała z Zsofią Szirą 0:5, a Prill z Lillą Szeleczki też 0:5.

Do strefy medalowej nie awansował za to Mateusz Szczoczarz, który przegrał z Ukraińcem Maksymem Rudykiem.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU