Jesteśmy potęgą! Historyczny wynik polskiego boksu na mistrzostwach Europy

Mistrzostwa Europy U-23 w boksie są znakomite w wykonaniu polskich zawodników. Już w poprzednich dniach medale zapewniły sobie: Marta Prill (48 kg), Natalia Kuczewska (51 kg), Emilia Koterska (80 kg) i Julia Oleś (+80 kg).

Kolejne trzy pewne medale na mistrzostwach Europy U-23 w boksie

W środę z Budapesztu napłynęły kolejne świetne wiadomości, bo trzy kolejne nasze zawodniczki zapewniły sobie medale. Nasza eksportowa pięściarka, wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta w ćwierćfinale w wadze 57 kg pokonała 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 29:28, 29:28) Vivien Hoppelyn Parsons (Anglia). Nikola Prymaczenko w wadze 54 kg w ćwierćfinale wygrała z Węgierką Laurą Horvath 5:0 (30:26, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28). Sędziowie byli bardzo zgodni w walce Barbary Marcinkowskiej z Włoszką Chiarą Saraiello.

"Basia Marcinkowska - Nikola Prymaczenko - Julia Szeremeta z medalami. Polskie pięściarki zapewniły sobie łącznie siedem medali młodzieżowych mistrzostw Europy. Uwaga: to najlepszy wynik w historii polskiego boksu. Nasze panie są nie do zdarcia" - napisał w serwisie X Piotr Jagiełło, dziennikarz TVP Sport.

"Młodzieżowe Mistrzostwa Europy: Polki robią furorę, mamy kolejne trzy medale! Świetnie boksują reprezentantki Polski na rozgrywanych w Budapeszcie Młodzieżowych Mistrzostwach Europy (U-23). W środowe południe medale zagwarantowały sobie trzy nasze zawodniczki: Nikola Prymaczenko w wadze 54 kg, Julia Szeremeta 57 kg i Barbara Marcinkowska 70 kg" - pisze oficjalna strona Polskiego Związku Bokserskiego.

W środę po południu o co najmniej brąz walczyć będzie Mateusz Szczoczarz, a o wejście do finału: Julia Oleś, Marta Prill, Natalia Kuczewska oraz Emilia Koterska.

Półfinały młodzieżowych mistrzostw Europy z udziałem Szeremety, Prymaczenko i Marcinkowskiej zaplanowane są na piątek, a starcie o złoto w sobotę.

