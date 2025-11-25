Nie uwierzysz, kto chce walczyć z Usykiem

W 2024 r. doszło do dwóch hitowych pojedynków między Tysonem Furym a Ołeksandrem Usykiem w Arabii Saudyjskiej. W obu przypadkach górą był Ukrainiec, który najpierw wygrał na punkty przez niejednogłośną, a potem przez jednogłośną decyzję sędziów. Od 21 grudnia zeszłego roku Fury nie pojawił się w ringu. Choć wielokrotnie Usyk już mówił, że żadne pieniądze nie przekonają go do powrotu, to wygląda na to, że jednak do tego dojdzie. W związku z tym pojawia się pytanie: czy będziemy mieli domknięcie trylogii między Usykiem a Furym?

Fury zawalczy po raz trzeci z Usykiem? "Postaram się zorganizować"

Fury przekazał w rozmowie z Queensberry, jakie są jego plany na przyszłość. Jaki będzie jego pierwszy rywal, jeżeli wznowi karierę? - W przyszłości postaram się zorganizować trylogię z Usykiem, jeśli nadal będę planował walkę - komentował "Król Cyganów".

Niewykluczone, że wcześniej jednak dojdzie do starcia między Furym a Anthonym Joshuą, co niejako zapowiedział Turki Al-Sheikh, dyrektor Generalnej Dyrekcji ds. Rozrywki w Arabii Saudyjskiej. - Joshua będzie w Arabii Saudyjskiej w lutym, a potem czeka nas wielka walka, jedna z największych w historii boksu. Czeka nas wielka niespodzianka dla angielskich kibiców - mówił Al-Sheikh.

Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tej walki, więc kibice muszą uzbroić się w cierpliwość.

Frank Warren, promotor Fury'ego mówił wprost, że Tysona nie interesuje walka z Joshuą, tylko domknięcie trylogii z Usykiem. - Dużo się mówi o Joshui, że będzie toczył jakieś walki na przetarcie. Nie ma sensu na niego czekać. Tyson naprawdę chce jednej walki - z panem Usykiem. Dali dwa dobre, zacięte pojedynki, chciałbym znów to obejrzeć. I on tej właśnie walki chce. To o niej w kółko mówi - opowiadał Warren w rozmowie ze Sky Sports (cytat za: ringpolska.pl).

Tak Fury wzbraniał się od powrotu do ringu. "Nie mógłbym się cieszyć rodziną"

Fury mówił we wcześniejszych wywiadach, że powrót do ringu jest dla niego nieopłacalny, także z perspektywy zdrowotnej.

- Czuję się dobrze, wygrałem wszystko, co jest do wygrania, zarobiłem mnóstwo pieniędzy i nic mnie nie boli. Po co mam kusić los? Nie chcę wracać znowu, i znowu, i znowu, i znowu. Kiedyś w końcu bym doznał np. uszkodzenia mózgu, nie mógłbym chodzić prosto... Wszystko, co mam, stałoby się bezsensowne, nie mógłbym się cieszyć rodziną. Wiem, że nie minął jeszcze rok, ale "Król Cyganów" umarł - tak twierdził Fury w jednym z wywiadów.

