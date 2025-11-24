Powrót na stronę główną
Tak Adamek uderzył w rząd Tuska i wywołał burzę. "Krótka piłka, pokażcie"
Tomasz Adamek zasłynął przede wszystkim ze wspaniałej kariery bokserskiej, ale ostatnio postanowił wejść we freak fighty. Na tym jednak nie koniec. Były mistrz świata zaczął aktywnie udzielać się w tematach politycznych. Jego najnowszy wpis na Facebooku co poniektórych wprawił wręcz w zdumienie. "Piłeś? Nie pisz..." - skomentował jeden z internautów.
Tomasz Adamek
fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=1LjTKchQ24M&t=7270s

Tomasz Adamek po dłuższej przerwie wrócił do sportu. Ostatnimi czasy można go było oglądać w FAME MMA, gdzie w zeszłym roku wygrał z Patrykiem Bandurskim i Kasjuszem Życińskim. We wrześniu tego roku w końcu jednak zaznał porażki. Byłego mistrza świata w wadze junior ciężkiej pokonał znany m.in. z występów w KSW Chorwat Roberto Soldić. Choć na co dzień Adamek mieszka w USA, żywo interesują go wydarzenia w naszym kraju, zwłaszcza... polityczne. 

Adamek naprawdę zaapelował o to na Facebooku. "Proszę o..."

Na profilu facebookowym byłego pięściarza aż roi się od bardzo specyficznych treści. Tylko w ostatnich tygodniach Adamek udostępniał sporo nagrań, w których krytykuje się udzielanie pomocy finansowej Ukrainie ze względu na aferę korupcyjną w tym kraju. Innym razem wstawił nagranie z wypowiedzią byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Teraz zaś postanowił dołożyć coś od siebie.

W poniedziałek zamieścił dość zaskakujący post. - Proszę o pokazanie licznika jak w USA, czy zadłużany się, czy zmniejszamy zadłużenie. Krótka piłka, pokażcie - napisał.

Kibice zobaczyli wpis Adamka. "Tomuś, ty lepiej komentuj ten boks"

Wpis z licznymi błędami pojawił się bez jakiegokolwiek kontekstu. Można się jednak domyśleć, że Adamek zaapelował do rządzących o przedstawienie wskaźnika zadłużenia kraju. Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Te wcale nie były dla niego przyjemne. "Chyba było pite coś", "Tomuś, ty lepiej komentuj ten boks, bo do polityki to się nadajesz jak Najman do freakow", "Pić to trzeba umieć", "Piłeś? Nie pisz..." - mogliśmy przeczytać w komentarzach. 

Nieprzychylne nastawienie Adamka do obecnej władzy nie jest żadnym zaskoczeniem. Sportowiec nigdy nie ukrywał przywiązania do tradycyjnych wartości i prawicowych poglądów. W 2014 r. wystartował nawet z list Solidarnej Polski (partii Zbigniewa Ziobry - red.) w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ostatecznie partia nie przekroczyła progu wyborczego. Nie tak dawno zaś Adamek chwalił się wspólnym zdjęciem z prezydentem Karolem Nawrockim.

