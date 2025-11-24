38-letni bokser Ołeksandr Usyk (24 zwycięstwa i bez porażki, 15 KO) w lipcu tego roku na stadionie Wembley odniósł efektowne zwycięstwo nad dziesięć lat od siebie młodszym Brytyjczykiem Danielem Duboisem (22-3, 21 KO), odzyskując niekwestionowany tytuł mistrza świata. W sierpniu tego roku Ukrainiec poprosił o przełożenie swojej obowiązkowej walki o tytuł WBO z Nowozelandczykiem Josephem Parkerem z powodu problemów z plecami.

Sensacyjna decyzja Usyka. Agent ogłasza ws. rezygnacji

Kilka dni temu Usyk zrezygnował z tytułu mistrza świata World Boxing Organization (WBO). Jego zespół wysłał list do tej organizacji. - Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję WBO za bycie ze mną - powiedział krótko Usyk w opublikowanym przez siebie nagraniu w relacji na Instagramie.

Teraz głos na temat rezygnacji Usyka z tytułu mistrza świata WBO głos zabrał Siergiej Łapin, agent boksera.

- Ołeksandr zrezygnował z pasa, żeby dać szansę młodszym zawodnikom na walkę o niego. Zobaczymy, jak potoczą się sprawy. Fabio Wardley kontra Moses Itauma – to będzie świetna walka dla obu i ciekawe, kto z niej wyjdzie zwycięsko - powiedział Lapina dla portalu Proboxing-fans.com.

Tymczasowym mistrzem świata WBO został Fabio Wardley. Brytyjczyk pokonał Josepha Parkera przez techniczny nokaut w 11. rundzie podczas gali w Londynie 25 października tego roku. Po walce wykryto u Parkera kokainę, a sprawa jest badana przez organizacje antydopingowe.

Usyk w swojej karierze stoczył 24 walk i wszystkie wygrał. 15 z nich zakończył przez nokaut.

