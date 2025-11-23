Nowe wieści ws. znokautowanego Polaka. Jest w śpiączce. Matka prosi o modlitwę

"Wielu komentujących krytykuje to, co się działo w ringu. Kibice zadają pytania bez odpowiedzi - gdzie był narożnik? Dlaczego nikt nie rzucił ręcznika?" - pisał Norbert Amlicki ze Sport.pl. Te słowa dotyczyły walki Michała Soczyńskiego z Ramazanem Muslimowem na gali KnockOut Boxing Night 42. Stawką był pas WBC Baltic wagi junior ciężkiej. Nie dość, że Polak go nie zdobył, to jeszcze dramatycznie zakończył tę walkę. W siódmej rundzie po jednym z ciosów padł na deski jak rażony piorunem. Na noszach opuścił ring. Ba, przytomność odzyskał dopiero w karetce i trafił do szpitala.

Michał Soczyński w śpiączce. Promotor ujawnia nowe fakty ws. stanu jego zdrowia

"Bardzo proszę was o modlitwę w intencji Michała. Z całego serca dziękujemy Wam za tak liczne przybycie i ogromne wsparcie, jakie okazaliście naszemu synowi podczas walki. Wasza obecność, doping i dobre słowa dodały nam wszystkim otuchy" - pisała Beata Soczyńska, matka pięściarza, informując, że już w niedzielę odbędzie się msza w intencji syna.

A jaki obecnie jest jego stan zdrowia? Ma m.in. złamany oczodół. Co więcej, wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. - Michał jest zaintubowany, nie ma krwiaków, za to duży obrzęk. Zdecydowano, że będzie przetransportowany do szpitala w Lublinie. Lekarze mówią, że sytuacja jest stabilna i w tej chwili nie dzieje się nic niepokojącego. Wynik rezonansu także to potwierdza. Michał dostanie leki i pewnie kolejnych kilka dni będzie utrzymywany w śpiączce - poinformował Andrzej Wasilewski, promotor pięściarza, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Był niepokonany. Pierwsza porażka stała się faktem

Pozostaje nam więc czekać na kolejne wieści w sprawie Soczyńskiego. Była to pierwsza zawodowa porażka Polaka w karierze. Wcześniej mógł się pochwalić bilansem 11-0-0. Teraz najważniejsze jest to, by wrócił do zdrowia. "Jesteśmy z Tobą Michał" - pisała mama Soczyńskiego.