Brutalny nokaut na Polaku. Nieprzytomny opuścił ring na noszach

Już od pierwszej rundy Ukrainiec mocno atakował Michała Soczyńskiego. Ramazan Muslimow zasypywał go gradem ciosów. Soczyński dwukrotnie padł na deski, ale wstawał i walczył dalej. Serwis bokser.org zauważył, że Polakowi "pomógł" nieco sędzia, który pozwolił mu przez "dobre pół minuty" na czyszczenie ochraniacza.

Brutalny nokaut na Polaku. Ocknął się dopiero w karetce

W drugiej rundzie to Polak przejął inicjatywę i lewym sierpowym posłał rywala na deski. W kolejnych rundach padło mnóstwo ciosów, a bardziej odczuwał je Michał Soczyński. W siódmej rundzie "Soczek" poszedł w wymianę z Muslimowem i wtedy nadział się na cios z prawej ręki, który go brutalnie znokautował.

Polak nie podnosił się z ringu, co wywołało niemałe poruszenie. Chwilę później pojawili się medycy z noszami, którzy znieśli go z ringu. Jak się okazuje, Michał Soczyński przez cały ten czas był nieprzytomny.

Więcej informacji na ten temat ujawnił Piotr Jagiełło z TVP Sport. "Najważniejsze: komunikaty są takie, że Michał Soczyński odzyskał przytomność już w karetce" - czytamy.

Wielu komentujących krytykuje to, co się działo w ringu. Kibice zadają pytania bez odpowiedzi - gdzie był narożnik? Dlaczego nikt nie rzucił ręcznika? Tomasz Ratajczak z serwisu bokser.org w mocnych słowach skomentował wpis dziennikarza TVP. "W tej walce zawiodło wszystko, a właściwie wszyscy. Jednak konsekwencje poniesie tylko jedna osoba" - uznał. Piotr Jagiełło odpisał krótko: "W punkt".

W sobotę odbyła się też gala Fame MMA, na której można było oglądać m.in. walkę Marcina Najmana, który mierzył się z Pawłem "Scareface'm" Bombą. "El Testosteron" szybko przegrał ten pojedynek i ogłosił zakończenie kariery.

