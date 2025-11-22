Gołota nagle trafił do szpitala w Polsce. "Cały czas jest monitorowany"

Andrzej Gołota to jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy w historii Polski. 57-latek wciąż udziela się publicznie. Niedawno wziął udział w Forum Boksu i Międzynarodowych Targów Branży Bokserskiej w Kielcach. Jednak pojawiły się informacje, że z tego wydarzenia został przetransportowany do Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach, gdzie przeszedł zabieg i badania - informowali dziennikarze RMF FM.

Andrzej Gołota trafił do szpitala. Jego żona Mariola ujawnia, co się stało

Teraz więcej szczegółów na temat stanu zdrowia Andrzeja Gołoty ujawniła Interii jego żona - Mariola. - Pojawił się niepokojący objaw. Zadzwonił do mnie pan, który opiekował się Andrzejem i zapytał, czy na co dzień ma spuchnięte nogi. Od razu zaczęłam dopytywać, czy są spuchnięte równo, czy asymetrycznie. Odpowiedział, że jedna wyraźnie więcej. Zaniepokoiłam się i poprosiłam, by szybciutko zawieźli go do szpitala, bo to może być zator - wyznała.

- W szpitalu, w wyniku specjalistycznych badań, rzeczywiście okazało się, że ma zatorowość płucną, a dodatkowo także arytmię, czyli duże skoki w rytmie pracy serca - dodała.

Przebieg leczenia Andrzeja Gołoty

Mariola Gołota poinformowała, że jej mąż otrzymał lekarstwa, by rozpuszczać zatory, a następnie miał wykonaną kardiowersję. Żona Andrzeja Gołoty, która jest w USA wyjawiła również, że starała się zachować zimną krew. - Szybko skonsultowałam się z tutejszym kardiologiem, który potwierdził, żeby nie obawiać się tego zabiegu na sercu, który w tej profesji jest już rutynową sprawą. Dlatego nie było planu, by za naprawę arytmii wziąć się dopiero po powrocie do Chicago. Andrzej w zupełności oddał się w ręce polskich lekarzy i bardzo dobrze, bo przekonałam się, że przy tym schorzeniu nie ma różnicy w opiece w obu krajach - kontynuowała.

- Ponadto w takim, nieleczonym stanie prawdopodobnie nie mógłby lecieć tyle godzin, bez narażenia zdrowia. Czyli z jednej strony w zasadzie nie było wyboru, z drugiej podeszliśmy do sprawy spokojnie, z pełnym zaufaniem do specjalistów - podkreśliła.

Andrzej Gołota wrócił już do Stanów Zjednoczonych. Mariola Gołota zdradziła, że jego stan zdrowia jest monitorowany. - Cały czas jest monitorowany pod względem kardiologicznym. Jest na tabletkach, w grudniu idziemy na echokardiografię, a później w styczniu mamy spotkać się z lekarzem - zakończyła.

Ponadto Andrzej Gołota korzysta teraz z zegarka, który monitoruje rytm pracy serca i ciśnienie. W grudniu były pięściarz planuje ponowny przylot do Polski.

