Stanowczy głos z Ukrainy ws. planu pokojowego. "Jest tylko jeden punkt"

W czwartek 21 listopada w Kijowie przedstawiciele USA wręczyli ukraińskim władzom 28-punktowy plan pokojowy. "Według doniesień medialnych zakłada on między innymi oddanie Rosji całości Donbasu oraz Krymu, zamrożenie linii frontu w obwodach zaporoskim i chersońskim, redukcję ukraińskiej armii i rezygnację Kijowa z członkostwa w NATO. Stany Zjednoczone chcą, aby Ukraina podpisała ramy porozumienia pokojowego z Rosją do przyszłego czwartku 27 listopada" - pisała Gazeta.pl.
Na plan pokojowy dla Ukrainy zaproponowany przez Stany Zjednoczone zareagował Władimir Kliczko, były znakomity bokser, uchodzący od początku rosyjskiej inwazji za wielkiego patriotę i bardzo angażującego się w ukraińską politykę. Dał mocny wpis w mediach społecznościowych, w którym apeluje, by Rosja wróciła do domu.
"To nie jest plan pokojowy. To plan kapitulacji. Carska Rosja otrzymuje ziemię za swoje zbrodnie. Ukraina otrzymuje obietnice, takie jak gwarancje bezpieczeństwa z 1994 r., spisane znikającym atramentem. Nie potrzebujemy 28 punktów. Potrzebujemy jednego: Rosjo, wracaj do domu!" - napisał Kliczko w serwisie X.
Władimir Kliczko to jeden z najlepszych pięściarzy XXI wieku. Łącznie przez dwanaście lat był mistrzem świata wagi ciężkiej i aż 23 razy obronił pas w tej kategorii, co jest rekordem wszech czasów. Do jego największych trofeum należą: złoty medal igrzysk olimpijskich w Atlancie, mistrzostwo IBF, WBO, IBO, WBO oraz superczempion WBA. Był niepokonany od 2004 aż do 2015 roku, kiedy przegrał z Tysonem Furym. Dwa lata później pokonał go Anglik Anthony Joshua i Kliczko zakończył karierę.
Były promotor Ołeksandra Usyka, Ołeksandr Krasiuk przyznał sensacyjnie dwa tygodnie temu, że niewykluczone, że Kliczko może niebawem wrócić do ringu. - Władimir ma prawie 50 lat, ale jest w fenomenalnej formie fizycznej - wiek to dla niego tylko liczba. Jak wiemy, od 2017 roku opuścił trening tylko kilka razy, utrzymując doskonałą dyspozycję" - powiedział dla sport.ua.
Powrót Kliczki do ringu byłby wielkim wydarzeniem w świecie boksu.
