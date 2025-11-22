Powrót na stronę główną
Tak Rosjanie potraktowali ukraińską sabotażystkę
Julia Lemeszczenko, uprawiająca trójbój siłowy, została skazana na 19 lat więzienia. Sportowczyni przyznała się do zarzutów, ale dodała, że nie uważa się za winną, bo jak tłumaczyła, broniła swojego domu - miasta Charków. Dodała też, że nie żałuje swoich czynów.
Julia Lemeszczenko
Zródło - VK

Julia Lemeszczenko urodziła się w Rosji, ale w 2014 roku postanowiła przeprowadzić się z rosyjskiego miasta Woroneż do Charkowa. Na Ukrainie zajęła się trójbojem siłowym. I to z sukcesami. W 2021 roku została mistrzynią Ukrainy w tej dyscyplinie sportu.

Mistrzyni w trójboju siłowym została skazana

Teraz 42-letnia Julia Lemeszczenko ma duże problemy. Otrzymała bowiem ona karę 19 lat więzienia i grzywnę w wysokości 1 miliona rubli od moskiewskiego sądu. To kara za "zdradę" na korzyść Ukrainy. Sportowczyni została oskarżona o udział o wysadzenie linii energetycznej w pobliżu rosyjskiego miasta - St. Petersburg i szpiegowanie rosyjskiego żołnierza w Woroneżu. Inne media dodają, że otrzymała też zarzut przygotowania zamachu na pułkownika rosyjskich sił zbrojnych.

"Według śledztwa, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę kobieta rzekomo przeszła szkolenie w Kijowie, a następnie przyjechała do Rosji, aby przeprowadzić sabotaż. Za to, według rosyjskich sił bezpieczeństwa, obiecano jej ukraińskie obywatelstwo" - czytamy na "Unn.ua". 

"Sąd w Moskwie skazał 42-letnią Julię Lemeszczenko pod zarzutem zdrady stanu, szkolenia terrorystycznego, sabotażu i przygotowywania ataku terrorystycznego" - dodaje Pravda.com.ua.

Lemeszczenko przyznała się do zarzutów, ale dodała również, że nie uważa się za winną, bo jak tłumaczyła - z moralnego punktu widzenia broniła swojego domu - miasta Charków. Zawodniczka mówiła otwarcie, że nie żałuje swoich czynów. 

Lemeszczenko została zatrzymana przez funkcjonariuszy FSB w Woroneżu w lutym 2025 roku. 

