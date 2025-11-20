Wielki sukces Agaty Kaczmarskiej! Jest złoto! Brawo, brawo

W ostatnim czasie bardzo głośno było o Julii Szeremecie, która podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu wywalczyła srebrny medal. Podczas tegorocznych mistrzostw świata również dołożyła krążek z tego kruszcu. Na imprezie w Liverpoolu Polska sięgnęła po więcej medali - Aneta Rygielska również zdobyła srebro (60 kg). Z kolei w kat. +80 kg Agata Kaczmarska wywalczyła złoto.

Ogromny sukces Agaty Kaczmarskiej. Zdobyła kolejny złoty medal

To nie koniec fantastycznych występów Agaty Kaczmarskiej, która wróciła na ring. Wzięła udział w zawodach Pucharu Świata w Indiach w kategorii do 80 kilogramów. W półfinale pokonała Dianę Magaujajewą z Kazachstanu, a w finale czekała na nią Pooja Rani, dla której była to... jedyna walka na tym turnieju.

Pooja Rani to ćwierćfinalistka olimpijska, brązowa medalistka MŚ z Liverpoolu oraz dwukrotna mistrzyni Azji, więc była bardzo wymagającą rywalką dla Agaty Kaczmarskiej. Mimo iż była bardziej świeża i niepoobijana, nie dała rady wygrać tego pojedynku.

"Agata Kaczmarska pokonała Pooję Rani w wielkim finale Pucharu Świata w Indiach i wywalczyła złoty medal. I to na terenie rywalki! Rani - brązowa medalistka tegorocznych MŚ w wadze 80 kg, ćwierćfinalistka olimpijska. Kolejny wielki sukces Agaty" - napisał w serwisie X Piotr Jagiełło z TVP Sport.

Punktem przełomowym w tej walce było odebranie Rani punktu przez sędziego. Polka była bardziej aktywna i - mimo przegrania pierwszej rundy - to jej ręka powędrowała do góry.

Agata Kaczmarska: "Nigdy nie używałam boksu do załatwiania spraw na ulicy"

W niedawnej rozmowie z "Super Expressem" Agata Kaczmarska wyznała, że nigdy nie szukała wrażeń poza salą treningową. - Jara mnie adrenalina, tego nie ukrywam, ale ja nigdy nie byłam fanką przemocy. Jak pojawiały się jakieś konflikty, to ja wychodziłam i próbowałam uspokoić towarzystwo, zachęcałam, żeby dogadać się na spokojnie - mówiła.

- Nigdy nie używałam boksu do załatwiania tego typu spraw na ulicy - dodała.

