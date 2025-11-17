Powrót na stronę główną
Usyk zrezygnował! Wstrząs w świecie boksu
Niespodzianka w świecie boksu! Ołeksandr Usyk nie jest już niekwestionowanym mistrzem świata. Ukraiński pięściarz nie przegrał żadnej walki, ale World Boxing Organization poinformowała, że ma nowego mistrza świata. Dlaczego? Wszystko przez list, który Usyk i jego zespół wysłali do WBO - wyjaśnia federacja. "WBO wyróżnia jego historyczną karierę i nazywa to godną przerwą - nie pożegnaniem" - czytamy.
W ostatnich miesiącach Usyk coraz częściej mówił o zbliżającej się emeryturze - zapewniał jednak, że wciąż nie zakończył kariery sportowej. Teraz plotki dotyczące jego przyszłości będą pojawiać się tylko częściej.

Usyk zrezygnował z pasa. Jest nowy mistrz świata

Wszystko przez to, że Usyk zrezygnował z tytułu mistrza świata World Boxing Organization. Ukrainiec wysłał do organizacji list, w którym poinformował o swojej decyzji. WBO ją zaakceptowała i w oficjalnym komunikacie poinformowała, że "wyróżnia jego historyczną karierę i nazywa to godną przerwą - nie pożegnaniem". "Jego kariera jest jedną z najbardziej wyjątkowych oraz historycznych w nowoczesnym boksie" - czytamy dalej. Nie da się ukryć - nie brzmi to tak, jakby Usyk miał szybko wrócić na ring.

"Składamy najserdeczniejsze życzenia Ołeksandrowi, jego rodzinie i całemu zespołowi w ich przyszłych osobistych oraz zawodowych przedsięwzięciach. Jego miejsce w historii WBO - oraz w globalnym dziedzictwie boksu - jest na zawsze bezpieczne" - kończy się oświadczenie WBO.

Ukrainiec miał ostatnio problemy z plecami - nie odbyła się przez nie jego walka z Josephem Parkerem. Parker z tego powodu podjął się walki z Fabio Wardleyem, którą niespodziewanie przegrał.

I teraz po takiej decyzji Usyka to właśnie Wardley został nowym mistrzem świata. Usyk wciąż pozostaje mistrzem świata federacji WBA, IBF i WBC.

Na razie Ukrainiec oraz jego zespół nie odnieśli się w żaden sposób do tych informacji, więc nie wiadomo jakie są jego obecne plany.

