Usyk zrezygnował! Wstrząs w świecie boksu

W ostatnich miesiącach Usyk coraz częściej mówił o zbliżającej się emeryturze - zapewniał jednak, że wciąż nie zakończył kariery sportowej. Teraz plotki dotyczące jego przyszłości będą pojawiać się tylko częściej.

Usyk zrezygnował z pasa. Jest nowy mistrz świata

Wszystko przez to, że Usyk zrezygnował z tytułu mistrza świata World Boxing Organization. Ukrainiec wysłał do organizacji list, w którym poinformował o swojej decyzji. WBO ją zaakceptowała i w oficjalnym komunikacie poinformowała, że "wyróżnia jego historyczną karierę i nazywa to godną przerwą - nie pożegnaniem". "Jego kariera jest jedną z najbardziej wyjątkowych oraz historycznych w nowoczesnym boksie" - czytamy dalej. Nie da się ukryć - nie brzmi to tak, jakby Usyk miał szybko wrócić na ring.

"Składamy najserdeczniejsze życzenia Ołeksandrowi, jego rodzinie i całemu zespołowi w ich przyszłych osobistych oraz zawodowych przedsięwzięciach. Jego miejsce w historii WBO - oraz w globalnym dziedzictwie boksu - jest na zawsze bezpieczne" - kończy się oświadczenie WBO.

Ukrainiec miał ostatnio problemy z plecami - nie odbyła się przez nie jego walka z Josephem Parkerem. Parker z tego powodu podjął się walki z Fabio Wardleyem, którą niespodziewanie przegrał.

I teraz po takiej decyzji Usyka to właśnie Wardley został nowym mistrzem świata. Usyk wciąż pozostaje mistrzem świata federacji WBA, IBF i WBC.

Na razie Ukrainiec oraz jego zespół nie odnieśli się w żaden sposób do tych informacji, więc nie wiadomo jakie są jego obecne plany.