Kapitalne wieści z Pucharu Świata. Niewiarygodne, co zrobili Polacy

W stolicy Indii Delhi trwa ostatni turniej w ramach Pucharu Świata World Boxing z udziałem najlepszych zawodników i zawodniczek sezonu. Z mocną, siedmioosobową ekipą na tę imprezę przyjechała reprezentacja Polski. We wtorek i środę aż pięcioro z nich przystąpi do walk półfinałowych. Finały zaplanowane są na czwartek 20 listopada.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Polak zapewnił sobie medal Pucharu Świata. Pięcioro powalczy o finał

W poniedziałkowym ćwierćfinale w kategorii do 90 kg pewne zwycięstwo odniósł Adam Tutak. W pięknym stylu rozprawił się z Niemcem Ammarem Riadem Abduljabbarem. Przewaga Polaka była niepodważalna. W pierwszej i trzeciej rundzie doprowadził nawet do tego, że jego rywal był liczony. Dzięki temu Tutak awansował do półfinału, a co za tym idzie, już zagwarantował sobie co najmniej brązowy medal. O wejście do finału we wtorek zawalczy z Uzbekiem Nusratbekiem Tochirowem.

Poza Tutakiem w półfinale wystąpi także Michał Jarliński. Ten z kolei udział w tej fazie turnieju w kategorii do 75 kg zagwarantował sobie wcześniej. W środę jego przeciwnikiem będzie reprezentant gospodarzy Sumit Sumit. W półfinałach pojawią się także trzy nasze panie. Wiktoria Rogalińska (54 kg) zmierzy się z urodzoną w Tunezji reprezentantką Włoch Sirine Charaabi, Aneta Rygielska (60 kg) z Parveen z Indii, a aktualna mistrzyni świata Agata Kaczmarska (80 kg) z Kazaszką Dianą Magaujajewą. Ich pojedynki zaplanowane są na wtorek. Przez ćwierćfinał musiała przebrnąć jedynie Rogalińska, która w niedzielę pokonała Ukrainkę Innę Statkewycz.

Niestety gorzej poszło pozostałym naszym zawodnikom. Jakub Słomiński (50 kg) przegrał w poniedziałkowym ćwierćfinale niejednogłośnie na punkty z Australijczykiem Omerem Izazem. Za to Paweł Brach (60 kg) nie poradził sobie z Kirgizem Munarbekiem Seiitbekiem Uulu.