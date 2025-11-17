Hit nad hity. "Moja wyobraźnia tego nie ogarnia"

"Anthony Joshua i Jake Paul finalizują umowę na walkę w wadze ciężkiej, która odbędzie się w grudniu w Miami na platformie Netflix" - czytaliśmy jeszcze kilka dni temu w magazynie The Ring. Teraz już oficjalnie wiemy, że obaj panowie stoczą pojedynek w Miami. Poinformował o tym sam Netflix. Co ciekawe, do negocjacji między tymi bokserami doszło już dużo wcześniej, ale początkowo kością niezgody była platforma, na której miał być pokazywany pojedynek.

Paul zmienił plany. Miał walczyć z Davisem

Joshua jest bowiem związany z DAZN, a Paul z Netflixem. Warto tutaj przypomnieć, że walkę tego drugiego z Mikiem Tysonem w listopadzie 2024 roku pokazywał właśnie Netflix. Wówczas Paul - znany m.in. jako youtuber - zwyciężył na punkty.

Co ciekawe, 28-latek początkowo miał walczyć w listopadzie z mistrzem świata WBA wagi lekkiej Gervontą Davisem (30-0-1, 28 KO). Tego pięściarza oskarżono jednak o napaść i przemoc seksualną, więc zrezygnowano z tego pomysłu.

Paul dotychczas walczył głównie w wadze junior ciężkiej, ale np. przed walką z Tysonem wniósł na wagę 103,1 kg. Po ogłoszeniu jego pojedynku z Joshuą pojawiło się mnóstwo komentarzy kibiców i ekspertów. Niektórzy są zaskoczeni takim zestawieniem, ale z pewnością dużą rolę odegrały pieniądze.

Joshua wróci na zwycięską ścieżkę?

"Stało się. Moja wyobraźnia tego nie ogarnia" - napisał na platformie X Piotr Jagiełło, komentator boksu w TVP Sport po ogłoszeniu oficjalnej informacji o walce Paul - Joshua.

"AJ" po raz ostatni wyszedł na ring we wrześniu ubiegłego roku, kiedy znokautował go Daniel Dubois. Joshua w przeszłości dwukrotnie zostawał mistrzem świata wagi ciężkiej, ale na zawodowych ringach ma już 4 porażki. Wygrał natomiast 28 pojedynków (25 KO).

Paul z kolei wygrał 12 walk i przegrał jedną. W tym roku pojawił się raz na ringu i pokonał jednogłośnie na punkty Julio Cesara Chaveza Jr.