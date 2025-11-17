To on ma pokonać Usyka. Legenda wskazała nazwisko

Ołeksandr Usyk stoczył 24 walki w zawodowym boksie i wszystkie wygrał, w tym 15 przez nokaut. Nie zatrzymali go Tyson Fury, Derek Chisora, Anthony Joshua czy też Daniel Dubois. Świat boksu się zastanawia, czy znajdzie się ktoś, kto pokona Ukraińca.

To on ma pokonać Usyka jako pierwszy. Wielki talent

Najbliższym rywalem Usyka miał być Fabio Wardley, który pod koniec października znokautował Josepha Parkera. Brytyjczykowi już dziś nie daje się większych szans z Usykiem. Z kolei Nowozelandczyk także mógłby być brany pod uwagę jako przeciwnik Usyka w przyszłości, ale prędko wypisał się z tego kręgu, bowiem w jego organizmie wykryto kokainę, którą miał zażywać krótko przed walką z Brytyjczykiem.

Chęć walki z Ukraińcem zgłasza Agit Kabayel, ale wcześniej musi pokonać Polaka. Reprezentant Niemiec zmierzy się z Damianem Knybą na początku stycznia.

Ale niemiecki bokser także nie jest wskazywany jako ten, który jako pierwszy pokona Usyka. Zdaniem Davide'a Haye'a, byłego mistrza w kategorii ciężkiej i junior ciężkiej, może tego dokonać Moses Itauma. Ale legenda spodziewa się, że to będzie trudny pojedynek, biorąc pod uwagę klasę Usyka.

- Moses Itauma jest w stanie pokonać Anthony'ego Joshuę. Myślę, że w tej chwili może pokonać prawie każdego. Jedynym zawodnikiem, który moim zdaniem ma realne szanse na powstrzymanie Itaumy, jest Usyk - powiedział Haye w rozmowie na kanale iFL TV.

Itauma 20-letni Brytyjczyk, uznawany za jeden z największych bokserskich talentów. Stoczył 13 zawodowych walk, wszystkie wygrał, z czego 11 przez bardzo szybki nokaut. Posyłał przeciwników na deski w pierwszej lub drugiej rundzie. W swoim dorobku na wygrane z polskimi bokserami - Mariuszem Wachem i Michałem Bołozem. W tym roku znokautował Mike'a Baloguna i Dilliana Whyte'a. Itauma to leworęczny bokser, a leworęczni są bardzo niewygodnymi przeciwnikami.

Ołeksandr Usyk to mistrz federacji WBO, WBA, WBC, IBO, IBF oraz magazynu "The Ring" w wadze ciężkiej. Zapowiedział, że ma zamiar walczyć do 41. roku życia, czyli powinniśmy oglądać go w ringu do 2028 r.