Turki Al-Sheikh zapowiada hit. "Jedna z największych walk w historii boksu"

Wagę ciężką w ostatnich latach zdominował Ołeksandr Usyk. Ukrainiec jest niepokonany na zawodowych ringach. Dwukrotnie o jego sile przekonali się brytyjscy pięściarze - Anthony Joshua i Tyson Fury. Drugi z wymienionych bokserów po drugiej porażce z Usykiem zdecydował się ogłosić zakończenie kariery. Część kibiców nie wierzyła, że odchodzi na sportową emeryturę. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o powrocie byłego mistrza świata królewskiej dywizji wagowej.

Niespodzianka dla kibiców. To zapowiedź walki Fury - Joshua?

Przy okazji powrotu Fury'ego na ring sporo dywaguje się jego potencjalnym rywalu. Jednym z przeciwników "Króla Cyganów" miałby zostać wcześniej wspomniany Joshua. Taki pojedynek wywoła z pewnością ogromne zainteresowanie. I bardzo możliwe, że coś jest na rzeczy.

Turki Al-Sheikh, dyrektor Generalnej Dyrekcji ds. Rozrywki w Arabii Saudyjskiej, zasugerował, że w drugiej połowie przyszłego roku kibiców czeka "wielka walka". Ma w niej wziąć udział Anthony Joshua. Szybko można wywnioskować, że jest negocjowany pojedynek "AJ-a" z Furym.

- Rozmawiam teraz z Eddiem Hearnem. W przyszłym roku mamy dwie duże gale w Londynie. To będzie niespodzianka. Anthony Joshua będzie w Arabii Saudyjskiej w lutym, a potem czeka nas wielka walka, jedna z największych w historii boksu. Odbędzie się w Londynie, prawdopodobnie we wrześniu - podkreślił Turki Al-Sheikh cytowany przez portal fightnews.info.

- Nie będę opowiadał wszystkiego, ale w kwietniu czekają nas wielkie walki na stadionie Tottenhamu, a we wrześniu czeka nas wielka niespodzianka dla angielskich kibiców - powiedział Saudyjczyk.

Fury przegrał z Usykiem, ale zaskarbił sobie sympatię fanów

Fury, jak wielu innych bokserów, potrafi być kontrowersyjny, lecz trzeba przyznać, że zaskarbił sobie sympatię kibiców trylogią z Deontayem Wilderem. Brytyjczyk w pojedynkach z tym pięściarzem dwukrotnie zwyciężał i raz zremisował.

Kilka lat wcześniej (w 2017 roku) pokonał Władimira Kliczkę. To właśnie po tym pojedynku zasiadł na tronie wagi ciężkiej po raz pierwszy.