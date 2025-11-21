Z Głowackim spotkaliśmy się przed rewanżową walką z Jordanem Nandorem, będącą co-main eventem gali Babilon MMA 55, która odbędzie się w piątek 21 listopada. Ale poniższy wywiad to nie tylko rozmowa o nadchodzącym pojedynku i mieszanych sztukach walki. Głowacki przez lata był jednym z najlepszych pięściarzy w kraju. Kilka razy walczył o pas mistrza świata federacji WBO, a najbardziej pamiętany jest jego pierwszy pojedynek, w którym znokautował samego Marco Hucka. Karierę Polaka w ringu zakończyła wpadka dopingowa, po której zawieszono go aż na cztery lata. Głowacki do dziś uważa się za pokrzywdzonego w tej sprawie, o czym opowiada Sport.pl
Krzysztof Głowacki: To tak nie działa, bo treningi do obu dyscyplin są całkowicie inne. W boksie skupiamy się na stójce i precyzyjnych akcjach. Na rywala patrzymy od pasa w górę, bo z takich obszarów wyprowadzi cios. W MMA musimy obserwować całe ciało przeciwnika. Różnią się też pozycje. W boksie mogłem walczyć oparty na tylnej nodze, z zablokowaną przednią stopą. W klatce nie mogę sobie na to pozwolić, bo kickbokser zaraz okopałby mi przednią nogę, a zapaśnik za nią złapał i mnie przewrócił. Boks i mieszane sztuki walki to dwie zupełnie inne dyscypliny.
Przede wszystkim pozycja. Kiedy mańkut oprze się na tylnej nodze, to jest bardzo ciężki do trafienia, bo znajduje się poza zasięgiem ciosu. Ponadto leworęczni pięściarze zwykle dobrze pracują na nogach i zazwyczaj biją z kontry. Z takim zawodnikiem boksuje się zupełnie inaczej niż z praworęcznym. Trzeba używać więcej prawej ręki i kończyć akcje lewym sierpowym. Wielu pięściarzy nie może się do tego przyzwyczaić. Ale mi walka z lewo czy praworęcznym rywalem nie robiła różnicy.
Wspaniałe. Od tej walki minęło już ładnych dziesięć lat. To niesamowite uczucie, które ciężko opisać mi słowami. Zdobywasz mistrzostwo świata, kiedy przed pojedynkiem jesteś skazywany na porażkę. Ale to trzeba przeżyć, bo naprawdę ciężko jest to opowiedzieć.
Była niesamowita, na trybunach kibicowało mi mnóstwo Polaków. Najbardziej wspominam, kiedy w siódmej rundzie pół hali zaczęło śpiewać hymn Polski. Aż mnie wtedy ciarki przeszły po plecach. Nie zapomnę tego do końca życia. Miałem wtedy kryzys, byłem po nokdaunie w szóstej rundzie, której w ogóle nie pamiętałem. Świadomość wróciła mi dopiero w siódmym starciu. Kiedy usłyszałem hymn, to mnie bardzo zmotywowało i poniosło do przodu.
Przedstawiano mnie jako mięso armatnie, które jedzie do Newark przegrać. Zrobi walkę o mistrzostwo świata, ale poniesie w niej porażkę. W ogóle nie traktowali mnie poważnie. Obóz Hucka jeszcze przed pojedynkiem zarezerwował sobie całą knajpę na imprezę po walce. To miała być jego czternasta obrona mistrzowskiego tytułu, dzięki której pobiłby rekord Johnny'ego Nelsona w wadze junior ciężkiej. Ale mu się to nie udało.
Przede wszystkim praca nóg, mobilność oraz liczba zadawanych ciosów. Usyk to wszystko ma, dzięki czemu jest kompletnym zawodnikiem. Jak widać, to nie podziałało tylko na mnie, ale działa na wszystkich, zarówno w wadze cruiser jak i ciężkiej. Ukrainiec w ringu jest nieuchwytny, cały czas pracuje na nogach, nie ustaje nawet na sekundę. Podczas walki z nim liczyłem, że w okolicach ósmej rundy zwolni, a wtedy odpalę swoje fajerwerki i na niego ruszę. Ale on do dwunastej rundy potrafił bardzo intensywnie boksować. W starciu ze mną zadał ponad tysiąc ciosów. To bardzo dużo, zwłaszcza w wadze cruiser.
W historii nie, ale w XXI wieku już tak. To bardzo dobry pięściarz, który wyciął wszystkich najlepszych pięściarzy w królewskiej kategorii wagowej. Wcześniej dokonał tej sztuki w kategorii cruiser, a przecież tam też miał Murata Gassijewa, Mairisa Briedisa czy Yuniera Dorticosa. Samych znakomitych zawodników.
Jasne, że tak. Kiedy wychodziłem do walk bokserskich, to zawsze widziałem siebie w roli zwycięzcy. Nawet kiedy stawałem do walki z Huckiem, w której wszyscy spisywali mnie na straty, byłem pewny siebie i mówiłem, że wygram. W MMA mi to zostało. Bez takiego podejścia raczej nie wychodziłbym do pojedynków.
W mojej karierze na pewno, ale ogólnie też nie przypominam sobie większego wałka. W drugiej rundzie Briedis uderzył mnie łokciem w twarz. Po tym ciosie nie byłem w stanie dalej boksować. Powinien za to otrzymać dyskwalifikację, ale sędzia kazał mi wstać i dopuścił do dalszej walki.
Może nie tyle, że ona mi odjeżdża, co miałem przesyt boksu. Nie chciało mi się już trenować i boksować. Byłem znudzony tym sportem, każdy trening znałem od podszewki. To wszystko mi się już przejadło i miałem dosyć. Dlatego przeszedłem do MMA. W tym sporcie czuję się jak dziecko w piaskownicy, które poznaje nowe rzeczy. Potrzebowałem nowej motywacji. Jak na razie jestem bardzo szczęśliwy z tej zmiany, podoba mi się kopanie.
Bardziej obrona zapasów, by nie dać się przewrócić, a kiedy już to nastąpi, starać się szybko powstać. Jednak nie nadaję się do zapaśniczych chwytów. Mój styl to ustawienie dobrej pozycji w stójce, uderzenie i znokautowanie przeciwnika.
Nie. Nawet ostatnio dostałem z tej komisji maila. Robili ankietę i poprosili mnie o zdanie czy komisja antydopingowa jest potrzebna w sporcie. Odpisałem że tak, jest potrzebna, ale uczciwa. Czuję się bardzo pokrzywdzony, bo zakończyli moją karierę w boksie. Walczyłem kilka razy o mistrzostwo świata, byłem badany przed i po walkach. Zawsze byłem na tych samych odżywkach i diecie, nigdy nie było problemów.
Po pierwsze, każdemu zawodnikowi po raz pierwszy złapanemu na dopingu przysługuje półroczne odwołanie po roku odbycia kary. Mnie skazano od razu na cztery lata, choć powiedziano mi, że w moim organizmie niby znaleziono śladowe ilości tej substancji. W dodatku podczas rozmowy na kamerce powiedzieli mi, że jeśli się przyznam, to zawieszą mnie na dwa lata, a jeśli nie, to na cztery. Odparłem: "Ale do czego mam się przyznać? Jakbym wam powiedział, że kogoś zabiliście, choć tego nie zrobiliście, to przyznacie się za niższy wyrok? A ode mnie tego oczekujecie". Byłem czysty, nic nie brałem, więc nie miałem się do czego przyznawać.
Nie. Jak wspomniałem, nastąpił u mnie tak duży przesyt boksu, że nie miałem chęci pójścia na trening. Na pewno zawiesiłbym rękawice na kołku i przeszedł do MMA. Czy teraz bym wrócił na parę walk? Nie wiem. Powoli się nad tym zastanawiam, bo przychodzi tęsknota za boksem.
Nie dawał żadnych rad, ale polecał mi wejście do MMA i mówił, że się odnajdę w tej dyscyplinie. Faktycznie miał rację.
Jeszcze nie miałem okazji. Jestem przed walką, do której ciężko trenuję. Oczywiście otrzymałem zaproszenie na premierę, ale nie mogłem sobie pozwolić na taki wypad. Najpierw trzeba zrobić obowiązki, później będzie czas na przyjemności.
Moja debiutancka walka w MMA miała miejsce w czerwcu 2023 roku. Następną miałem zaplanowaną na grudzień, ale przytrafiła mi się kontuzja. Wtedy pierwszy raz miałem do czynienia z poważnymi zapasami i podczas jednego z treningów pękło mi żebro. Ale liczę na to, że wciąż powoli będę się rozkręcać w tym sporcie.
Tak, otrzymałem wtedy mnóstwo telefonów i wiadomości. Ale myślę, że zrobię jeszcze niejeden taki nokaut i pokażę coś fajnego.
Nie. KSW chciało dalej ze mną współpracować, ale troszkę rozminęliśmy się w negocjacjach. Dlatego obie strony postanowiły na razie zrobić sobie przerwę. Ale zawsze mam otwartą drogę i mogę powrócić do KSW, jeżeli tylko będę chciał. To nie jest tak, że się pożarliśmy. Rozeszliśmy się w zgodzie i w razie czego mam miejsce w federacji.
Niestety biliśmy się tylko dwadzieścia sekund, ale mam nadzieję, że teraz będzie już uważał na palce i walka potoczy się normalnie.
Nandor wywodzi się z kickboxingu, więc ma niebezpieczne kolana i kopnięcia. Ale podchodzę do niego bardzo przekrojowo, bo myślę, że będzie chciał mnie zaskoczyć i przenieść walkę do parteru.
Zobaczymy. Szymon występuje 21 listopada w walce wieczoru o mistrzowski pas Babilon MMA w kategorii 93 kg. Życzę nam obu wygranej, a później naszej walki o tytuł.
Stać mnie na spokojne życie i tak naprawdę nie musiałbym nic robić po karierze. Mam dobrze prosperujące studio tatuażu, w którym moja żona jest tatuażystką. Ale trzeba coś robić dla samego zabicia czasu, a ja bardzo odnajduję się jako trener. Dalej pasjonuję się boksem i prowadzę treningi młodzieży w Legionowie. Mam nadzieję, że wychowam kiedyś przyszłego mistrza świata.
