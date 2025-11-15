Powrót na stronę główną
Wieści o żonie Usyka nadeszły z Ukrainy. Jest inaczej niż ludzie myśleli
Ołeksandr Usyk to ikona światowego boksu i niekwestionowany mistrz świata wagi ciężkiej. Na co dzień ukraiński pięściarz może liczyć na wsparcie swojej żony Jekateriny. Kobieta rzadko udziela się publicznie. Teraz jednak ma bardzo ambitne plany. Jak informują ukraińskie media, zamierza zrobić coś, co niedawno udało się dokonać jej mężowi.
Jekaterina Usyk i Ołeksandr Usyk
Ołeksandr i Jekaterina Usykowie małżeństwem są od 15 lat. Jak podało BBC, para poznała się w Symferopolu na Krymie, gdy kobieta miała 15 lat. Pięć lat później wzięli ślub. Oboje wychowują czwórkę dzieci. Ostatnio jednak często muszą przebywać z dala od siebie ze względu na obozy treningowe pięściarza. Choć o Jekaterinie niewiele wiadomo, bo rzadko udziela wywiadów, w ukraińskich mediach nagle zrobiło się o niej głośno.

Żona Usyka "postanowiła pójść w ślady Ołeksandra". Chodzi o... wykształcenie

Skąd takie zainteresowanie? Jak podał portal sport.ua, żona niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej przygotowuje się właśnie do obrony rozprawy doktorskiej. Informacja w tej sprawie pojawiła się w Systemie Informacyjnym Narodowej Agencji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym. - Postanowiła pójść w ślady Ołeksandra - skomentowali dziennikarze.

Usyk stopieniem doktora może pochwalić się już teraz. Uzyskał go wiosną tego roku na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych. Temat jego pracy brzmiał: "Administracyjne i prawne wsparcie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu".

Żona Usyka będzie bronić rozprawy doktorskiej. Oto jej tytuł

Według ukraińskich mediów żona Usyka będzie się bronić na tej samej uczelni. Studiowała tam na kierunku psychologia prawa. - Temat rozprawy Jekateriny jest aktualny i niezwykle ważny dla współczesnej Ukrainy: "Nieakademickie rodzaje inteligencji jako czynniki radzenia sobie ze stresem u funkcjonariuszy policji w czasie wojny". W swojej pracy analizuje, jak różne rodzaje inteligencji (emocjonalna, społeczna, moralna i inne) pomagają ukraińskim funkcjonariuszom organów ścigania radzić sobie z ekstremalnie wysokim poziomem stresu podczas służby w warunkach wojny na pełną skalę - czytamy na portalu Champion.com.ua.

Poza studiami Jekaterina Usyk na co dzień pracuje w branży nieruchomości. Aktywnie prowadzi także media społecznościowe. Jej profil na Instagramie obserwuje pond 300 tys. osób. 

