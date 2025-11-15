Wieści o żonie Usyka nadeszły z Ukrainy. Jest inaczej niż ludzie myśleli

Ołeksandr i Jekaterina Usykowie małżeństwem są od 15 lat. Jak podało BBC, para poznała się w Symferopolu na Krymie, gdy kobieta miała 15 lat. Pięć lat później wzięli ślub. Oboje wychowują czwórkę dzieci. Ostatnio jednak często muszą przebywać z dala od siebie ze względu na obozy treningowe pięściarza. Choć o Jekaterinie niewiele wiadomo, bo rzadko udziela wywiadów, w ukraińskich mediach nagle zrobiło się o niej głośno.

Żona Usyka "postanowiła pójść w ślady Ołeksandra". Chodzi o... wykształcenie

Skąd takie zainteresowanie? Jak podał portal sport.ua, żona niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej przygotowuje się właśnie do obrony rozprawy doktorskiej. Informacja w tej sprawie pojawiła się w Systemie Informacyjnym Narodowej Agencji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym. - Postanowiła pójść w ślady Ołeksandra - skomentowali dziennikarze.

Usyk stopieniem doktora może pochwalić się już teraz. Uzyskał go wiosną tego roku na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych. Temat jego pracy brzmiał: "Administracyjne i prawne wsparcie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu".

Żona Usyka będzie bronić rozprawy doktorskiej. Oto jej tytuł

Według ukraińskich mediów żona Usyka będzie się bronić na tej samej uczelni. Studiowała tam na kierunku psychologia prawa. - Temat rozprawy Jekateriny jest aktualny i niezwykle ważny dla współczesnej Ukrainy: "Nieakademickie rodzaje inteligencji jako czynniki radzenia sobie ze stresem u funkcjonariuszy policji w czasie wojny". W swojej pracy analizuje, jak różne rodzaje inteligencji (emocjonalna, społeczna, moralna i inne) pomagają ukraińskim funkcjonariuszom organów ścigania radzić sobie z ekstremalnie wysokim poziomem stresu podczas służby w warunkach wojny na pełną skalę - czytamy na portalu Champion.com.ua.

Poza studiami Jekaterina Usyk na co dzień pracuje w branży nieruchomości. Aktywnie prowadzi także media społecznościowe. Jej profil na Instagramie obserwuje pond 300 tys. osób.