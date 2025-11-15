Skandal w boksie. Miał walczyć z Usykiem, wpadł na dopingu

Jeszcze w październiku wydawało się, że Parker ma wszystko, by za moment stanąć do hitowej walki z Ukraińcem, za którą z pewnością zgarnąłby wypłatę życia. Nawet w przypadku porażki. By stać się najpoważniejszym kandydatem do tego pojedynku, musiał tylko wykonać ostatni krok i obronić pas mistrza świata WBC w wersji Interim z Wardleyem. W wyrównanym pojedynku wydawało się, że po dziesięciu rundach nawet wygrywał na punkty, ale rywal z Wielkiej Brytanii zastopował go w jedenastym starciu.
Jak się okazało, poraża nie była najgorszym, co 25 października 2025 roku spotkało Parkera. Brytyjski "the Sun" ujawnił, że w dzień walki pięściarz został przebadany przez komisję antydopingową WADA. W piątek 14 listopada ujawniono wyniki badania.
Jak czytamy w artykule "The Sun", w organizmie Parkera wykryto kokainę. "Śladowe ilości metabolitu kokainy, benzoiloekgoniny, utrzymują się w moczu zazwyczaj przez około cztery dni, co oznacza, że Parker musiał przyjąć ten narkotyk w kluczowym tygodniu poprzedzającym walkę" - napisał tabloid.
Co ciekawe, wg WADA kokaina nie zalicza się do kategorii środków dopingujących, a rekreacyjnych. Ale zarazem jest substancją zakazaną. Właśnie dlatego Parkerowi grozi nawet dwuletni zakaz zawieszenia. Wprawdzie jego obóz ma możliwość zbadania próbki B, ale w zdecydowanej większości przypadków wyniki obu próbek są takie same.
Parker może żałować przede wszystkim ze względu na utraconą szansę potencjalnej walki z Usykiem, za którą zarobiłby co najmniej kilka milionów dolarów. W przypadku otrzymania kary dwóch lat zawieszenia, 33-latek najpewniej nawet po powrocie nie zdołałby spotkać się z pięć lat starszym Ukraińcem, który do tego momentu najpewniej zakończy karierę.
