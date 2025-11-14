Tyson przekazał złe wieści. "Leczenie nie pomaga"

Mike Tyson jest najmłodszym mistrzem świata w historii wagi ciężkiej. Kiedy w 1986 roku pokonał ówczesnego mistrza świata wagi ciężkiej WBC - Trevora Berbicka - przez nokaut w drugiej rundzie, miał 20 lat, 4 miesiące i 22 dni. "Żelazny Mike" dzierży rekord już 39 lat i trudno się spodziewać, by ktoś w obecnej erze boksu byłby mu w stanie go odebrać.

Tyson zmaga się z poważnym problemem

Amerykanin stoczył wiele głośnych walk, rywalizując m.in. z Evanderem Holyfieldem, Lennoxem Lewisem, Donovanem Ruddockiem, czy też Andrzejem Gołotą. Pojedynek z Polakiem został uznany za nieodbyty. Jak się okazuje, Tyson ma poważne zmartwienie, które dręczyło go już podczas kariery, a w ostatnich latach sytuacja wcale nie wygląda lepiej. Chodzi o infekcję skóry stóp.

- Nigdy nie nosiłem skarpetek na ringu. Taki był mój styl. I boksowanie bez nich było naprawdę nieprzyjemne - wręcz bolało. A potem dowiedziałem się, że mam skomplikowaną infekcję skóry stóp. Nadal ją mam i czasami doprowadza mnie to do szału - powiedział Tyson cytowany przez talkSport.

- Powiedziałbym, że to mój najtrudniejszy przeciwnik, ten, który ciągle mi dokopuje. Leczenie nie pomaga - dodał Tyson.

Tyson wrócił po długim czasie

W 2005 roku Tyson poniósł porażkę, po której stwierdził, że czas kończyć z boksem. Znokautował go wówczas Kevin McBride. Później jednak temat walk cały czas wracał, aż w końcu po dziewiętnastu latach zdecydował się na zawodowy pojedynek. Jego przeciwnikiem był Jake Paul. "Żelazny Mike" przegrał to starcie na punkty.

Na ten moment Tyson ma 59 zawodowych walk, z czego wygrał 50 (44 KO). Doznał siedmiu porażek, a dwa pojedynki uznano za nieodbyte.